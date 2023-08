Iserlohn: Wann wieder freie Fahrt auf der Grüner Talstraße?

Durch das Juli-Hochwasser 2021 wurde die Grüner Talstraße an zwei Stellen unterspült und die Stützmauer zum Grüner Bach stark beschädigt. Umfangreiche Arbeiten sind dort nötig.

Iserlohn. CDU-Ratsmitglied Benjamin Korte richtet sich an Straßen NRW. Grund ist die dauerhafte Verkehrseinschränkung an der Grüner Talstraße in Iserlohn.

Wann ist auf der Grüner Talstraße (L 888) in Iserlohn wieder freie Fahrt möglich – auf zwei Spuren und ohne Baustellenampeln? Diese Frage beschäftigt CDU-Ratsmitglied Benjamin Korte. Deshalb wendet er sich in einem Schreiben an Thomas Rensing, Südwestfalen-Regionalleiter bei Straßen NRW. Grund ist die Dauer der dortigen Maßnahme, die eigentlich – wie von der Heimatzeitung berichtet – im Mai 2023 beginnen sollte. Das nannte Andreas Berg, Sprecher von Straßen NRW, im Gespräch mit der Heimatzeitung als erklärtes Ziel im Oktober 2022.

Seit dem Hochwasser im Juli 2021, bei dem die Grüner Talstraße an zwei Stellen durch Unterspülungen in Mitleidenschaft geogen wurde, wird der Verkehr dort nur noch auf einer Fahrspur geführt und mit zwei Ampeln geregelt. Hinsichtlich der Schaltung dieser Anlagen habe Korte sich bereits im Januar des vergangenen Jahres an Straßen NRW gewendet.

Beginn der Maßnahmen ist weiter nicht in Sicht

„Ein Beginn der Baumaßnahmen ist auch jetzt, im August 2023, noch nicht festzustellen“, so Korte. Auch der Internetseite von Straßen NRW sei kein geplanter Baubeginn zu entnehmen, die Stadt könne auch keine Planungen vermelden. Da der südliche Teil der Stadt Iserlohn durch die Unterbrechung der A 45, Sperrungen und Einschränkungen auf der B 236 in Nachrodt-Wiblingwerde und Altena erheblich betroffen ist, bittet Korte „die seit 25 Monaten bestehenden Schäden zu beheben“.

+++ Lesen Sie auch: So wird die Bahnüberführung in Kalthof gebaut +++

Zudem weist der Vertreter des Ortsteils Kesbern darauf hin, dass sich die Fahrbahndecke im Bereich der ehemaligen Gaststätte „Hombeck Zur Mühle“ (beidseitig) sowie in Höhe der Ortschaft Bräke (talwärts) sich in „einem dermaßen schlechten Zustand“ befinde, dass eine Behebung der Fahrbahnschäden zwingend erforderlich sei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn