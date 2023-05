Iserlohn: Warnung vor falschen Krankenkassen-Mitarbeitern

Iserlohn. Ein falscher Krankenkassen-Mitarbeiter verschaffte sich Zugang zu der Wohnung eines 93-jährigen Iserlohners. Dort klaute er dessen Bargeld.

Ein falscher Krankenkassen-Mitarbeiter hat am Montag einen 93-jährigen Senior bestohlen. Der Senior kam gegen 17.15 Uhr von einem Spaziergang nach Hause, als ihm in der Einsteinstraße in Iserlohn ein Mann hinterhereilte, ihn mit Namen ansprach und sich als Mitarbeiter seiner Krankenkasse vorstellte. Er begleitete den Senior in seine Wohnung. Unter einem Vorwand schaute er sich in der Wohnung um und brachte ihn mit einer weiteren Ausrede dazu, nach seinen Wertsachen zu schauen.

So bekam er mit, wo der ältere Herr sein Geld verwahrt. Kurze Zeit später entschuldigte sich der Fremde, dass er etwas aus dem Auto holen müsse. Er kam allerdings nicht wieder. Als der Senior darauf erneut nach seinem Geld schaute, war es weg. Er holte die Polizei.

Die warnt erneut davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. „Leider geben sich Diebe und Betrüger immer wieder als Mitarbeiter von Pflegediensten, Pflege- oder Krankenkassen aus. Auch als Handwerker versuchen sie, weil angeblich irgendetwas geprüft oder repariert werden muss, Zugang zu Wohnungen älterer Menschen zu erlangen. Im Zweifel sollten Nachbarn, Verwandte oder Freunde dazu gebeten werden. Betroffene sollten sich bei unangemeldeten Besuchen Ausweise zeigen lassen und bei dem angeblichen Auftraggeber anrufen. Wer vorbeugen will, der legt sich eine Liste mit wichtigen Telefonnummern neben das Telefon. Bis mit Sicherheit geklärt ist, ob der Handwerker wirklich echt ist, muss er eben draußen vor der Wohnungstür warten“ rät die Polizei.

