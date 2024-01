Bestimmte Telefonnummern der Stadt Iserlohn werden am Dienstagnachmittag nicht erreichbar sein.

Wartungsarbeiten Iserlohn: Wartungsarbeiten an städtischer Telefonanlage

Iserlohn Am Dienstag, 30. Januar sind einige Telefonnummern der Stadt ab 16 Uhr wegen Wartungsarbeiten vorübergehend nicht erreichbar. Wer betroffen ist.

Am morgigen Dienstag, 30. Januar, führt der Telefonprovider der Stadt Iserlohn ein Update am zentralen Telefonanschluss der Stadtverwaltung durch. Daher werden ab etwa 16 Uhr alle Telefonnummern der Stadt Iserlohn des Nummernkreises 217-… , so zum Beispiel auch die Hotline des Ordnungsamtes, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Wartungsarbeiten werden bis in die Abendstunden andauern. Die Stadt Iserlohn bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

