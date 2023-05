In Sümmern ist am Freitagabend ein Rettungshubschrauber gelandet.

Notfall Iserlohn: Warum ein Rettungshubschrauber in Sümmern landete

Sümmern. Ein Rettungshubschrauber hat am Freitagabend in Iserlohn-Sümmern für Aufsehen gesorgt. Die Feuerwehr teilte nun den Grund für den Einsatz mit.

Wegen eines neurologischen Notfalls hat der Rettungsdienst in Sümmern am Freitag einen Rettungshubschrauber angefordert. Die Feuerwehr sicherte dessen Landung am Kirschblütenweg gegen 18 Uhr mit mehreren Einsatzkräften ab.

Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund brachte den Patienten anschließend in eine Spezialklinik, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Nach etwa 45 Minuten konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken. Der Kirschblütenweg war für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt.

