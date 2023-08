Iserlohn: Warum Heizungen und Warmwasser ausfallen

In einigen Bereichen Iserlohns wird die Heizung während der Wartungsarbeiten kalt bleiben.

Iserlohn. Zu einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung kann es vom 7. bis 9. August in Teilen Iserlohns kommen, wenn die Stadtwerke ihr Netz warten.

Am Montag, 7. August, ab 21.30 Uhr beginnen die Arbeiten am Fernwärmenetz der Stadtwerke Iserlohn und enden voraussichtlich am Mittwoch, 9. August, um 22 Uhr.

In dieser Zeit kann es in den Stadtteilen Iserlohner Heide, Gerlingsen, Hombruch und Nussberg (Tannenweg, Waldenburger- und Stettiner Straße) zu einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung kommen, die den Ausfall von Heizung und Warmwasser zur Folge haben kann.

„Es handelt sich um die routinemäßige Prüfung des Systems, die wir einmal jährlich in Absprache mit dem Müllheizkraftwerk Iserlohn durchführen“, wird Thomas Armoneit, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Iserlohn, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Wartungsarbeiten, die nur bei abgeschalteter Anlage möglich sind, werden bewusst in die Sommermonate gelegt, um den Alltag der Fernwärmekunden möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Fragen zu der Wartung beantworten die Stadtwerke-Mitarbeiter der 24-Stunden-Entstörungs-Hotline unter 02371/159081.

