Iserlohn: WDR-Moderatorin Steffi Neu stellt ihr Buch vor

Autorin Steffi Neu, hier bei einem Auftritt in Moers, kommt am 27. November nach Iserlohn.

Iserlohn Vielen ist Moderatorin Steffi Neu aus dem WDR-Programm bekannt. Mit ihrem neuen Buch kommt sie nun nach Iserlohn. Der Vorverkauf läuft.

Auf Einladung des Rotary Clubs Iserlohn-Waldstadt und der „Kirchhhoff Culture Life“-Initiative wird WDR-Moderatorin und Autorin Steffi Neu am Montag, 27. November, um 19 Uhr Gast in der Städtischen Galerie Iserlohn sein. Dort wird sie ihr Buch „Meine Mutmacher“ vorstellen und Auszüge daraus vorlesen. Auch für einen musikalischen Rahmen ist gesorgt. In einer sich anschließenden Talkrunde wird sie dann auch über sich, und was sie bewegt, berichten.

Die Eintrittskarten zu diesem Kulturabend sind ausschließlich im Vorverkauf über Dirk H. Jedan (d.jedan@kh-mk.de) erhältlich. Laut Veranstalter sind nur noch wenige Karten erhältlich. Der Preis beträgt 15 Euro und umfasst nicht nur ein kurzweiliges Programm, sondern auch Pausengetränke sowie einen kleinen Imbiss.

