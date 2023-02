Foto: Michael May / IKZ Michael May

Auch im Bereich der Voliere am Seilersee lässt die Stadt Iserlohn Wege sperren.

Naherholung Iserlohn: Wege und Straßen am Seilersee teils gesperrt

Iserlohn. Um eine Ablaufleitung zwischen Seeuferstraße und Seilersee bauen zu können, muss die Stadt Iserlohn einige Bereiche sperren. Warum das so ist.

In der Woche ab dem 13. Februar wird die Firma Spiekermann Bohrtechnik GmbH aus Schmallenberg im Auftrag der Stadt Iserlohn eine lasergesteuerte Pilotbohrung vornehmen, um eine Ablaufleitung für eine vorhandene Verrohrung in der Seeuferstraße bis zum Auslauf des Seilersees zu erstellen.

+++ Mehr aus Iserlohn: E-Scooter nicht rechtzeitig geliefert +++

Dabei wird der Fußweg vom Damm zur Vogelvoliere unterquert. Dieses grabenlose Verfahren wurde gewählt, um den Dammkörper des Seilersees so geringfügig wie möglich zu beeinträchtigen, so die Stadt in einer Mitteilung. Vorbereitend zu dem Bohrverfahren erweitert die Firma Straßen und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem die bereits bestehende Baugrube.

+++ Auch interessant: Seilerseestraße: Januar war ein verlorener Monat +++

Um die Arbeiten durchführen zu können und Passantinnen und Passanten nicht zu gefährden, müssen die Fußwege zwischen Vogelvoliere und Damm und entlang der Seeuferstraße zeitweise gesperrt werden. Die ausführenden Firmen sind bemüht, jeweils eine der beiden Zuwegungen für die Fußgängerinnen und Fußgänger offen zu halten. Da zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen der Wegverbindung nicht zu vermeiden sind, bittet die Stadt Iserlohn um Verständnis.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn