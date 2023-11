Iserlohn: Weihnachtsmarkt bietet Musik und vieles mehr

Iserlohn. Der Weihnachtsmarkt in der Iserlohner Innenstadt startet so richtig durch. Musikgibt es am Schillerplatz und in der Schmiedehütte.

Die beiden innerstädtischen Weihnachtsmärkte der „Wald-Stadt-Weihnacht“ sind in die erste volle Woche gestartet. Viel zu erleben, zu entdecken und zu probieren gibt es auf den beiden Veranstaltungsarealen am unteren Schillerplatz und auf dem Platz vor dem Alten Rathaus in Iserlohn.

Schon von Weitem glitzert und funkelt der überdimensionale, über 20 Meter hohe Tannenbaum neben der Innenstadtbaustelle auf dem Schillerplatz. Ein wahrer Hingucker. Und nicht nur das – hier gibt es auch jede Menge Köstlichkeiten: von heißem Glühwein über Churros und Gegrilltem bis hin zu frischer Pasta.

Einpack-Service für Geschenke

Richtung Wochenende wartet ein besonderes Highlight auf alle Weihnachts-Shopper: der kostenlose Geschenke-Einpack-Service der Werbegemeinschaft Iserlohn. Ab Donnerstag startet der Service zunächst im „Haus vom Nikolaus“ auf dem Schillerplatz. Alle weiteren Angebotsorte und die Zeiten werden in Kürze online unter waldstadtpanorama-iserlohn.de bekanntgegeben. Eine Idee, die die Werbegemeinschaft mit Hilfe des Verfügungsfonds im Rahmen des Förderprojektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanziert und in dieser Form ein Novum in der Innenstadt ist.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Alten Rathaus bietet ebenfalls wieder zahlreiche Leckerbissen: deftige Reibeplätzchen, HotDogs und Champignonspezialitäten, Gegrilltes, Gyrosgerichte und für den süßen Abschluss noch feine Crêpes und weihnachtliche Süßwaren wie gebrannte Mandeln und schokoliertes Obst. Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei ist „Stefanos“ mit seinen Gyrosspezialitäten, der jeden Tag einen wechselnden Mittagstisch zu erschwinglichen Preisen anbietet. Neben den klassischen Weihnachtsmarkthütten mit Tuchwaren, Erzgebirgskunst und selbst gemachten Handarbeitswaren sorgen in dieser Woche auch wieder die Wechselhütten in der Unnaer Straße und neben dem Kinderkarussell für eine angebotsreiche Vielfalt.

Auf dem unteren Schillerplatz steht die große Weihnachtsbaumhütte. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Der Hospizdienst „Kleine Raupe“ präsentiert sich in der Hütte 4 und das Tortenatelier Schwanbeck verkauft bis Donnerstag dort süßes Weihnachtsgebäck. „AI Fitness“ präsentiert sich am Freitag sowie Dressplanerin Nina Baumann ab Samstag. In Hütte 5 gibt es ukrainische Leckereien vom Verein „Kulturelles Erbe“ und tolle „Wald-Stadt-Produkte“ am Freitag. Am Samstag dürfen Wünsche vom Wunschbaum gepflückt werden und am Sonntag gibt es Selbstgemachtes von „InS-Kreativ“.

Während die Erwachsenen in der Stadt und auf dem Markt nach Geschenken stöbern, kommen die Kinder auf dem Kinderkarussell voll auf ihre Kosten – und das dienstags sogar günstiger, denn da ist Familientag an Voss‘ Karussell.

Und nicht nur das: auch zu Hause haben die jüngsten Iserlohnerinnen und Iserlohner was vom Weihnachtsmarkt. Zum ersten Mal richtet das Stadtmarketing einen Mal- und Bastelwettbewerb aus. Auf waldstadtpanorama-iserlohn.de kann eine Malvorlage mit zahlreichen unterschiedlichen Kugelmotiven heruntergeladen werden. Diese können ausgedruckt und ausgemalt werden. Nach dem Ausschneiden werden die Rückseiten von zwei Kugeln zusammengeklebt, laminiert und nochmals mit einem kleinen umlaufenden Rand ausgeschnitten. Das obere Ende wird gelocht, ein Bändchen durchgezogen und schon sind sie fertig. Am Freitag, 8. Dezember, sind ab 16 Uhr alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die fleißig gebastelt haben, eingeladen, in die Innenstadt zu kommen und gemeinsam mit dem Stadtmarketing ihre Kugeln an den Tannen aufzuhängen.

Und auch in den Abendstunden ist in dieser Woche was los. Am Mittwoch, 29. November, gibt es ab 19 Uhr Live-Musik in Wendlers Schmiedehütte.

Rock und sanfte Balladen

Donnerstagabend, 30. November, tritt dann die Gruppe „2you“ auf der Bühne vor dem Alten Rathaus auf. Unplugged und echt zeigen die beiden Vollblutmusiker, dass auch ohne Schlagzeug und Bass Rockmusik und sanfte Balladen interpretiert werden können. Rock-Pop-Cover-Songs und weihnachtliche Klänge werden ab 18 Uhr den Alten Rathausplatz erfüllen.

Zum Start des Wochenendes treten am Freitagabend, 1. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr, alte Bekannte der „Wald-Stadt-Weihnacht“ auf: die „Christmas Dixie Company“ – original im Nikolauskostüm natürlich. Das Publikum darf sich auf swingenden Dixiesound bei „Jingle Bells“ oder „Leise rieselt der Schnee“ freuen. Am Samstagabend, 2. Dezember, gibt es dann noch mal so richtig was auf die Ohren. Auf dem Schillerplatz tritt ab 17 Uhr ein Udo Jürgens-Double auf. Am Klavier wird er die größten Hits des Künstlers interpretieren. Mit „karamaSol“ tritt dann ab 18 Uhr ein stimmgewaltiges Duo vor dem Alten Rathaus auf. Mit dem Piano im Gepäck erobern sie das Publikum.

