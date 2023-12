Iserlohn: Weihnachtswunschbaum-Aktion zeigt Schattenseiten

Iserlohn 1400 Kinder und Jugendliche bekamen von „Bürger helfen Bürger“ ein Weihnachtsgeschenk. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Ein Kommentar.

1400 Kinder und Jugendliche, die es bitter nötig haben, zu einem Weihnachtsgeschenk verhelfen – das ist doch schon mal was. Bedürftigen Familien in einem solchen Maße zu helfen – das geht sicherlich nicht spurlos an einem vorbei. Auch das Team von „Bürger helfen Bürger“ (BHB), das in diesem Jahr erneut den Weihnachtswunschbaum organisiert hat, macht das mit Sicherheit in gewisser Weise glücklich.

Auf der anderen Seite werden die BHB-Leute aber gerade bei dieser Aktion auch mit den dunkelsten Schattenseiten unserer Gesellschaft konfrontiert. „Es ist schlimm“, sagt Svenja Finke. Noch nie habe es so viele Wünsche nach warmen Wintersachen, Pullovern, Jacken oder warmen Sportsachen für draußen gegeben. Wenn Kinder sich kein Spielzeug mehr wünschen, weil sie frieren – auch sagt eine Menge aus.

Wünsche nach Frieden und Wohnraum in Iserlohn

Noch erschütternder wird es bei den Wünschen, die sich nicht so leicht mit Geld kaufen lassen. Der geäußerte Wunsch nach Frieden ist da noch am wenigsten verwunderlich: Es ist ja bekannt, dass Kinder mental in besonderer Weise unter den Krisen dieser Welt leiden und Ängste entwickeln. Der Wunsch, „dass Eltern ab und an uns Jugendlichen zuhören“, den eine 16-Jährige auf ihren Zettel geschrieben hat, lässt da schon mehr aufhorchen.

Am meisten zu Herzen geht aber der Wunsch eines Neunjährigen: „Dass Papa eine Wohnung hat“. Man möchte gar nicht wissen, wie dieser Junge groß wird.

BHB wäre nicht BHB, wenn sie nicht versuchen würden, auch diesen Wunsch zu erfüllen. Bisher noch ohne Erfolg. „Wir sind aber dran“, sagt Manuel Huff. Zusammen mit dem städtischen Projekt „Endlich ein Zuhause“ und der IGW sei es gelungen, eine Wohnung zu organisieren. Allerdings muss dazu auch der Vater mitspielen. Und man muss ihn erstmal ausfindig machen. Auf der Suche nach ihm, haben die BHBler Verhältnisse der Wohnungslosigkeit erlebt, die selbst sie als hartgesottene Helfer in der Not so noch nicht kannten – auch das ist Weihnachten in Iserlohn.

