Iserlohn: Wer kümmert sich um den Müll an Mendener Straße?

Iserlohn. Ein Iserlohner hatte im psychischen Ausnahmezustand seine Möbel aus dem Fenster geworfen. Diese liegen noch immer auf dem Gehweg.

In einem psychischen Ausnahmezustand hat ein Iserlohner an der Mendener Straße in der Nacht zu Mittwoch sein Mobiliar aus dem Fenster geworfen. Am Donnerstag lagen der Müll und die Möbel immer noch auf dem Gehweg – abgesperrt mit Flatterband. Aufgrund der besonderen Situation wollen sich Ordnungsamt und Umweltamt um den Unrat kümmern. Normalerweise kümmert sich der Verursacher um die Räumung. Um Besitzansprüche zu klären, muss die Stadt aber noch mit dem Iserlohner Rücksprache halten. Ganz so bald dürfte der Müllhaufen also erst einmal nicht verschwinden.

