Iserlohn: Werbegemeinschaft bringt frischen Wind in die City

Iserlohn Die Werbegemeinschaft Iserlohn hat einen neuen Vorstand gewählt und plant einige Neuerungen. Das hat der Verein im nächsten Jahr vor.

Dass die Mitglieder der Werbegemeinschaft Iserlohn enger zusammenrücken müssen, das hat die Jahreshauptversammlung gezeigt. Um die Innenstadt und den dort ansässigen Einzelhandel weiter zu stärken und für Kunden attraktiver zu gestalten, braucht es mehr „Manpower“. Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass die Organisation der Projekte und Veranstaltungen, die der Verein umsetzt, künftig auf mehreren Schultern verteilt werden müssen. Derzeit falle die Arbeitslast zu sehr auf den Vorstand, erklärte der Vorsitzende Volker Hellhake.

„Wir haben viele gute Ideen, aber es scheitert einfach an der Umsetzung“, stellte er fest und wünscht sich, dass die hervorgebrachten Vorschläge auch gemeinsam angefasst werden. Projektideen, Anträge und weitere Aufgaben, die anfallen, sollen künftig in Arbeitsgruppen realisiert werden. Die Zusammenarbeit zu stärken, dafür sprachen sich auch die Mitglieder aus und äußerten im gleichen Zuge den Wunsch, aktiver in Aufgabenbereiche einbezogen zu werden. Die Kommunikation müsse dahingehend unbedingt verbessert werden, da ist sich die Werbegemeinschaft einig. Der Vorstand hat sich an diesem Abend neu formiert, Volker Hellhake wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Julia Steiner gab ihren Posten als zweite Vorsitzende ab und übernimmt nun die Geschäftsführung. Ihre Nachfolge tritt Kathrin Becker an. Zudem wurde ein erweiterter Vorstand mit dem Ziel gewählt, die Aufgabenverteilung optimaler zu gestalten und die Vorsitzenden zu entlasten. Diesem gehören ab sofort Timo Adam, Beatrix Böhme und Christoph Panne an.

Belebung der Iserlohner Innenstadt in der Vorweihnachtszeit

Trotz der angespannten Lage konnte eine Vielzahl an Projekten verwirklicht werden. Ermöglicht wurde dies durch das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) bei dem Anträge eingereicht werden können, die zur attraktiven Gestaltung der Stadtzentren beitragen. Pro Antrag gibt es bis zu 5000 Euro Förderung, insgesamt sieben hat die Werbegemeinschaft eingereicht und bewilligt bekommen. Über das Programm wurden so diverse Aktionen zur Vorweihnachtszeit abgedeckt, die den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ergänzen. Dazu gehören die begehbare Schneekugel am Schillerplatz, der Einpackservice und die Briefe ans Christkind. Für zusätzliche Weihnachtsbeleuchtung hat der Verein ebenfalls gesorgt, um die Standorte des Weihnachtsmarktes zu verbinden und mehr Licht in die Einkaufsstraßen zu bringen. „Damit möchten wir einen Mehrwert für die Innenstadt, den Handel und die Bürger schaffen“, erklärte Julia Steiner, die maßgeblich an der Projektumsetzung beteiligt war. Auch im kommenden Jahr sollen die Fördermittel für weitere Angebote eingesetzt werden. Die Anträge wollen die Mitglieder der Werbegemeinschaft künftig gemeinsam erarbeiten.

Damit möchten wir einen Mehrwert für die Innenstadt, den Handel und die Bürger schaffen. Julia Steiner, neu gewählte Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Iserlohn

Rückblick auf erfolgreiche Veranstaltungen in diesem Jahr

Volker Hellhake blickte mit Freude auf die Veranstaltungen zurück, die in diesem Jahr umgesetzt wurden. Sowohl der Fahrradfrühling als auch die Veranstaltungsreihe „Donnerstags am Markt“ erfreuten sich großer Beliebtheit und zogen regelmäßig viele Besucher in die City. So ist im kommenden Jahr eine Neuauflage geplant. Die Termine sollen dann in der kommenden Mitgliederversammlung festgelegt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing strebt die Werbegemeinschaft weiterhin an, demnach erfolgt die Terminvergabe in gemeinsamer Absprache.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Altbewährtes trifft im nächsten Jahr womöglich auf die eine oder andere Neuheit, um die Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum weiterhin zu sichern. Daher stand bei der Versammlung zudem die Idee im Raum, einen Innenstadttrödel zu organisieren.

Die Kunden am Samstag auch nach dem Markt in die Stadt locken

Besonders mit Blick auf den Samstag, der einst als stärkster Verkaufstag galt, hat hier die Kundenfrequenz stark nachgelassen. Hier will die Werbegemeinschaft künftig ansetzen und neue Impulse schaffen, die Leute wieder in die City zu locken. „Als ich noch in der Ausbildung war, hatten wir samstags alle Hände voll zu tun und waren mit allen Mitarbeitern im Einsatz. Das ist heute anders“, berichtete Timo Adam, Geschäftsführer von Optik Adam. Lediglich zu Marktzeiten sind die Straßen gut gefüllt, zum Nachmittag hin leeren sie sich. Wie die Menschen auch nach dem Markt in der Stadt gehalten werden können, dafür sollen künftig Lösungen gefunden werden. Angedacht sind Veranstaltungskonzepte, angelehnt an „Donnerstags am Markt“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn