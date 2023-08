Iserlohn: „Werkstatt im Hinterhof“ jetzt ohne Förderverein

Iserlohn. Warum sich Verantwortliche des in Auflösung befindlichen Fördervereins der Iserlohner „Werkstatt im Hinterhof“ mit Paukenschlag verabschieden.

Für den Förderverein der „Werkstatt im Hinterhof“ war es am Donnerstag ein trauriger Abend. In der Mitgliedersammlung in den Räumen der IGW an der Oberen Mühle setzten sie das um, was sich bereits im November 2022 angekündigt hatte (wir berichteten): Weil die beiden Vorsitzenden der ersten Stunde Klaus Stinn und seine Vertreterin Annemarie Kreckel für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung standen und niemand das Amt übernehmen wollte, beschlossen die anwesenden Mitglieder einstimmig die Auflösung des Vereins.

Zu Liquidatoren wurden ebenfalls Stinn und Kreckel bestimmt, denen anzumerken war, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hatten. Dennoch stehe der Entschluss fest, waren sie sich einig.

„Es ist traurig, dass wir hier sitzen und das machen müssen, denn es betrifft eine Klientel, die es verdient hat, dass man sich um sie kümmert“, sagte Klaus Stinn. Die beiden Vorsitzenden zogen ein positives Resümee ihrer Arbeit: „Wir haben es geschafft, in der Bevölkerung eine gewisse Akzeptanz für die Werkstatt zu erreichen“, so Stinn. Das sei nicht immer so gewesen. Vor Gründung des Vereins im Jahr 2001 habe es durchaus Vorbehalte gegenüber den Besuchern der Werkstatt gegeben.

Zu den Gründen für ihren Rückzug befragt, sagt der Vorsitzende: „Die Beziehung zwischen dem Förderverein für die Werkstatt und der Diamorphin-Ambulanz ist fast auf den Nullpunkt gesunken.“ Außerdem seien einige Dinge, die er selbst erlebt habe, „für mich moralisch nicht tragbar“, so Stinn. Dass Patienten auf Diamorphin „umgepolt“ würden, könne er nicht weiter unterstützen, so Stinn. Der unausgesprochene Vorwurf, dass es mehr um den Gewinn und weniger um die Menschen gehe, stand im Raum.

In den Anfängen sei die Zusammenarbeit gut gewesen, meinte Annemarie Kreckel, aber die Entwicklung sei „eigenartig“. Markus Stremmel-Thoran, Bereichsleiter Suchthilfe bei der AWO Hagen/Märkischer Kreis, bemühte sich, die Wogen zu glätten: „Wir werden mit aller Kraft tun, was wir denken, was fachlich und sachlich richtig ist“, sagte er. Man wolle die Arbeit im Sinne der Klienten weiterführen.

Wie soll es weitergehen? „Ich werde auch weiterhin als Privatperson die Einrichtung unterstützen“, sagte Stinn. Kreckel schlug vor, einen Freundeskreis zu gründen, in dem sich Mitglieder auch in Zukunft für die Belange der Werkstatt einsetzen können. „Es gibt eine Zukunft, an der Form der Unterstützung werden wir arbeiten.“

Das Vereinsvermögen in Höhe von 6000 Euro soll innerhalb der nächsten Monate den Besuchern „zur Verfügung gestellt“ werden. Auch das beliebte Weihnachtsessen werde es wieder geben. Das Fazit von Liquidator Stinn: „Wir waren die ersten, die den Verein gegründet haben. Jetzt sind wir auch die letzten, die die Tür zumachen.“

