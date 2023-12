Iserlohn: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Iserlohn Am Südengraben in Iserlohn haben unbekannte Täter am Montag Werkzeug aus einem Transporter entwendet.

Unbekannte haben am Montagmittag, 11. Dezember Am Südengraben in Iserlohn Werkzeug aus einem Transporter gestohlen. Die Mitarbeiter stellten den Wagen um 13 Uhr ab, verließen ihn und gingen zur Baustelle. Als sie fünf Minuten später zurückkehrten, fehlten eine Bohrmaschine, Kronenbohrer, ein Karton mit Silikon-Tuben und ein Akku.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn