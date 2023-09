Iserlohn: Wie „ZeitGeschenk“ mit Graffiti Gelder sammelt

Iserlohn. Der mobile Kinder- und Familienhospizdienst der Caritas mit dem Namen ZeitGeschenk hat eine Spende erhalten. Möglich machten das Graffitis.

Zugunsten von ZeitGeschenk, dem mobilen Kinder- und Familienhospizdienstes des Caritasverbandes, wurde im Familienbüro in Iserlohn zu einer Versteigerung von zwei Kunstwerken eingeladen. Eigentlich sollte die Versteigerung bereits früher in Kombination mit einem Tag der offenen Tür stattfinden, um so noch mehr Bieter anzusprechen, allerdings musste sie verschoben werden.

Trotz Werbung im Vorfeld war die Bieterschar nun überschaubar, aber dennoch lohnte es sich für ZeitGeschenk. Die beiden zu versteigernden Werke waren aus dem Workshop „Graffiti-to-go“, einem Projekt des Caritasverbandes, Koordination Caritas und Ehrenamt in Zusammenarbeit mit dem Künstler Stefan Dressler sowie ehrenamtlicher Unterstützung mit acht Jugendlichen hervorgegangen. Die jungen Teilnehmer kreierten ihr eigenes Graffiti und zwei gemeinschaftliche Graffitis, die Minnie und Mickey Mouse zeigen. Am Ende der Versteigerung wechselten die beiden Unikate im Beisein von Viola Herbel, Vorstand des Caritasverbandes Iserlohn, Hemer, Menden, Balve, sowie Iserlohns stellvertretendem Bürgermeister Michael Scheffler sowie einigen anwesenden jungen Künstlern mit ihren Familien für insgesamt 320 Euro für den guten Zweck den Besitzer.

Graffitis werden für den guten Zweck in Iserlohn versteigert

Viola Herbel, die zunächst bei der Versteigerung selbst mitgeboten hatte und sich ein Graffiti für ihr Büro ergattern wollte, ging leider leer aus, konnte sich aber im Nachgang noch mit einem der jugendlichen Teilnehmer einigen und so ein Bild mit einem Panther als Motiv kaufen. Das Geld dafür kommt selbstverständlich auch dem guten Zweck zu Gute. Spontan entschlossen sich Gian-Luca Ferrara und Lillyana Scheffler, die beide mit Begeisterung an dem Workshop teilnahmen, ein weiteres Graffiti, was während des Workshops entstanden war, ebenso zu versteigern. Dieses wird nunmehr im Nachgang online meistbietend den Besitzer wechseln.

Die Idee eines Graffiti-Projektes einer anderen Art, bei dem eben keine Gebäude oder Mauern besprüht werden, sondern Kunst „to-go“ entsteht, kam Birgit Roch, die für Koordination Caritas und Ehrenamt zuständig ist. In der Vergangenheit hatte sie während ihrer Tätigkeit in der Schweiz schon einmal in der Jugendarbeit ein ähnliches Graffiti-Projekt begleitet und erinnerte sich an den Erfolg. Im Rahmen des Kulturrucksacks der Stadt Iserlohn wurde das Projekt dann auch in der Waldstadt genehmigt. Zusammen mit dem Iserlohner Graffitikünstler Stefan Dressler und der Ehrenamtlichen Sharleena Rudzuck konnte es schließlich in den Ferien realisiert werden. Entstanden sind seinerzeit an der Oberen Mühle positive, farbenfrohe Werke.

Graffiti-Projekt in Iserlohn fördert Gemeinschaft

Auch wenn die Jugendlichen keine Profi-Sprayer sind, war Stefan Dressler ganz begeistert. „Die Werke können sich doch sehen lassen“, so Dressler bei der Versteigerung. „Außerdem wurden die Gemeinschaft und Sozialkompetenzen gefördert“, zeigte sich Birgit Roch auch im Nachgang noch ganz angetan von dem Projekt. Ein Dank ihrerseits ging noch an die Jugendkunstschule Iserlohn, welche dem Caritasverband für den Workshop und die Versteigerung Staffeleien zur Verfügung stellte.

