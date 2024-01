Iserlohn: Wieder Einbrüche in Autos

Iserlohn In Iserlohn gab es Einbrüche in mehrere Fahrzeuge. Unbekannte schlugen dafür die Scheiben ein. Die Polizei erklärt, ob Beute gemacht wurde.

Von Sonntag, 21. Januar, bis Montag, 22. Januar, kam es zu zwei Einbrüchen in Autos in Iserlohn. In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurde laut Polizeiangaben die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen, der in der Mendener Landstraße geparkt stand. Die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs, entwendeten jedoch nichts.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Heckscheibe eines geparkten Fiat in der Straße Am Westhang mit einem Stein eingeschlagen. Die Täter entwendeten allerdings auch hier nichts aus dem Pkw.

Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Iserlohn unter der 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen. (zap)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn