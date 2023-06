Iserlohn: Wienern und Waschen für den guten Zweck

Ein großes Team aus prominenten Autowäschern stand am Samstag bereit, um für den Verein „Bürger helfen Bürger“ die Putzlappen zu schwingen.

Iserlohn. Auch bei der zweiten Benefiz-Waschaktion von IKZ und Best Carwash war der Andrang riesengroß.

Wenn der Lack des Autos verschmutzt ist und dann noch die Sonne drauf strahlt: Für viele Menschen ein Grund, das Gefährt sommerfein zu machen. Am Samstag war der Andrang im Corunna-Gewerbegebiet besonders groß, weil IKZ und Best Carwash zum zweiten Termin der Benefiz-Waschaktion geladen hatten.

Einige waren gezielt gekommen, um ihr Auto waschen zu lassen, denn vom Sonderpreis der Komplettpflege, die statt 27 nur 15 Euro kostete, gingen jeweils fünf Euro an den Verein „Bürger helfen Bürgern“. Und wer auch noch den Innenraum gepflegt haben wollte, konnte dies gegen eine Spende vom „Kümmerer-Team“ erledigen lassen. Pfarrer i. R. Burckhardt Hölscher war einer der „Kümmerer“, und beim Wagen von Dr. Ricarda Kamp hat er besondere Sorgfalt walten lassen: „Wir Ehrenamtlichen müssen doch zusammenhalten“, erklärte er mit Blick auf das Engagement seiner „Kundin“ bei der Kinderlobby. „So sauber war das Auto seit dem Kauf vor vier oder fünf Jahren nicht mehr“, gestand Ricarda Kamp, die extra wegen des guten Zwecks gekommen war.

Jörg Teckhaus und Michael Scheffler bilden Große Koalition

Christoph Schotte und die siebenjährige Fabienne waren indes „nur“ zufällig am Aktionstag da. „Mein Auto hat es bitter nötig, es wurde dieses Jahr noch nicht gewaschen“, erzählte Schotte, der sich nach der Runde durch die Waschstraße auch noch den Innenraum sauber machen ließ. So war beispielsweise Jörg Teckhaus, Iserlohner CDU-Fraktions-Geschäftsführer, unermüdlich mit dem Staubsauger im Einsatz – oft im Team mit dem stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler (SPD). „Da arbeiten wir gern als Große Koalition zusammen, es macht jedes Mal Spaß“, so Teckhaus.

Unermüdlich war auch das Stichwort für IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann: Der lauerte nämlich auf diejenigen, die die Waschanlage verlassen hatten, um ihnen die Innenraumreinigung ans Herz zu legen, abgelöst wurde er dabei später von der langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Freitag. Wer sich an den beiden vorbeigeschlichen hatte, wurde aber trotzdem nicht entlassen. Die „Kümmerer“ gingen auch aktiv auf die Menschen zu. Dieter Zeh („DieIserlohner“) hatte das Treiben an den Staubsaugern kurz beobachtet, um dann seiner Wählergemeinschaftskollegin Rebecca Hillebrand-Busch mit einem Augenzwinkern zuzuraunen: „Der reiße ich jetzt den Rüssel aus der Hand.“ „DieIserlohner“ waren übrigens gleich mit vier Ratsmitgliedern im Einsatz und verlängerten auch gerne noch ihre „Schichten“, als der Andrang groß war.

„Hundeautos“ als besondere Herausforderung

„Hätte man eigentlich vorher bestimmte Leute buchen können?“ Das wollte Kiliana Ladlef wissen, während sie auf ihr Auto wartete. Bei ersten Termin der Benefizaktion habe sie schon kommen wollen, den Besuch dann aber auf die Zeit nach ihrem Urlaub, in dem sie unter anderem mit einem Kanu unterwegs gewesen war, gelegt. „Jetzt lohnt es sich richtig“, meinte sie. Volker Hellhake, Vorsitzender der Iserlohner Werbegemeinschaft, hat bereits Erfahrung: „Am schlimmsten sind die Hundeautos, die Haare bekommt man nicht weg und die Scheiben schlecht sauber.“ Mit Kiliana Ladlefs Fahrzeug hatten die „Kümmerer“ Glück, denn das war ohne Tierspuren.

Manuel Huff, Vorsitzender vom Verein „Bürger helfen Bürgern“, der sich ein zweites Mal über die Spenden freuen kann, war selbst auch im Einsatz, immer wieder lief er über das Gelände, um Fußmatten auszuklopfen und zu reinigen. Aber er bekam auch zwischendurch bei der „Kundschaft“ Gelegenheit, den Verein und seine Ziele vorzustellen. IKZ-Geschäftsführer Uwe Mattern, der die Best-Carwash-Kunden ebenfalls unermüdlich zum Spenden animierte, erklärte den Grund für das Engagement: „Wenn es einem gut geht, muss man auch abgeben können.“

Der sozialen Verantwortung gerecht werden

Und ähnlich sieht es Inhaber Peter Spies, der an der Kasse der Waschanlage saß und stets auf die Aktion für den guten Zweck hinwies. „Als Unternehmer muss man auch seiner sozialen Verantwortung gerecht werden, das gehört dazu.“ Viele seien gezielt kommen, um Gutes zu tun. Auch zahlreiche Stammkunden hat Spies gesichtet. „Viele spenden auch zusätzlich noch etwas“, erklärte er. Und verwies auf das „perfekte Wetter“, das bisher immer so gewesen sei, wenn Heimatzeitung und Best Carwash gemeinsame Sache gemacht haben.

Und das war das komplette „Kümmerer-Team“ beim zweiten und letzten Aktionstag in diesem Jahr: Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe und seine beiden Stellvertreter Michael Scheffler (SPD) und Karsten Meininghaus (CDU), Bernhard Camminadi (SPD, stellvertretender Bürgermeister Hemer), der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Thorsten Schick und seine Landtagskollegen Inge Blask (SPD) und Matthias Eggers (CDU), Dagmar Freitag (ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete), Dieter Zeh, Rebecca Hillebrand-Busch, Marcel Jimenez Albarrán und Uwe Albert (alle „DieIserlohner“), Jörg Teckhaus (CDU-Fraktionsgeschäftsführer), John Haberle (Fraktionsvorsitzender Die Grünen), Iris Beckmann-Klatt (Fachbereichsleiterin Jugend, Bildung und Integration beim Märkischen Kreis), Pfarrer i. R. Burckhardt Hölscher, Pfarrer Emmanuel Boango, Christian Wingendorf, Dietmar Tacke (beide Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden), Volker Hellhake (Vorsitzender Werbegemeinschaft Iserlohn), Frank Herrmann (Geschäftsstellenleiter Iserlohn der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer) und Manuel Huff („Bürger helfen Bürgern“).

