Iserlohn: Willkommensfest für Ukrainer auf der Alexanderhöhe

Iserlohn. Ein Zeichen setzen: Das will die Stadt Iserlohn zusammen mit vielen anderen Akteuren am 30. April. Das ist bei dem Willkommensfest geplant.

„Frieden für die Ukraine – Solidarität für geflüchtete Menschen“, heißt es am Samstag, 30. April, auf der Iserlohner Alexanderhöhe. Denn dann findet ein Willkommensfest für ukrainische Geflüchtete statt. Rund um das Parktheater sollen sie willkommen geheißen werden – mit einem abwechslungsreichen Programm mitten aus der Stadtgesellschaft.

Die Stadt Iserlohn veranstaltet in enger Kooperation mit Vereinen, Kirchen, Institutionen und ehrenamtlichen Initiativen am Samstag, 30. April, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr ein gemeinsames Willkommensfest für ukrainische Kriegsflüchtlinge rund um das Parktheater. Gemeinsam soll ein Zeichen für Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft gesetzt werden, so die Stadt Iserlohn.

Ziel: Bedrückende Situation für Geflüchtete aufhellen

„Die Stadt möchte die bedrückende Situation der Geflüchteten – insbesondere der Kinder – ein wenig aufhellen, damit sie auf andere Gedanken kommen.“, heißt es in der Ankündigung. Und so soll es ein Fest für Begegnungen, Spiele und gemeinsames Essen sein.

Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, Familien und Vermieterinnen und Vermieter, die eine Unterkunft zur Verfügung gestellt haben, Ehrenamtliche sowie interessierte Menschen sollen zusammengebracht werden, um sich kennenlernen, austauschen und vernetzen zu können.

Programmpunkte: Von Musik bis Friedensgebet

Alle Besuchenden dürfen sich auf ein attraktives Programm freuen: Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Michael Joithe und der Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Shum, sowie einem Friedensgebet, wird auf der Bühne von mehreren lokalen Gruppen Live-Musik geboten: die Multikulturelle Kinderwelt Iserlohn, der Popchor „RiSE UP!“ der Evangelischen Kantorei Iserlohn sowie eine Sängerin des Pastoralverbundes werden für Unterhaltung sorgen.

Alle Kinder erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Spielangebot: unter anderem wird es eine Hüpfburg, ein Zirkuszelt, Torwandschießen, Kinderschminken und Ballonmodellage geben. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen und Waffeln sowie Pommes, Würstchen, vegetarischen Speisen und Kaltgetränken von der Veranstaltungsgemeinschaft gesorgt.

Stadt sucht weitere Sponsoren für Veranstaltung

Außerdem wird es auch Informationen über Berufsangebote und Studienmöglichkeiten in der Region geben. Der Reinerlös der gemeinsamen Veranstaltung ist für die praktische Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Iserlohn bestimmt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Weitere Sponsoren, die das Gemeinschaftsfest mit unterstützen möchten, können ihre Angebote gerne per E-Mail an die Stadt Iserlohn an ukraine@iserlohn.de schicken.

