Iserlohn: Wo Corona-Tests auch weiterhin kostenlos sind

An zwei Apotheken in Iserlohn und Dröschede bleiben die Corona-Tests für alle kostenlos.

Iserlohn/Dröschede. Ab Freitag kosten Corona-Schnelltests Geld: Drei Euro sollen erhoben werden. Doch Apotheken in Iserlohn und Dröschede machen da nicht mit.

Ab Freitag werden für einen Corona-Schnelltest drei Euro erhoben – aber nicht überall (Übersicht über die Corona-Teststationen in Iserlohn und Letmathe). Die Heide-Apotheke in Iserlohn und die Kuhlo-Apotheke in Dröschede kündigten an, dass sich dort auch Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, weiterhin kostenlos testen lassen können.

„Wir verzichten in unseren Testzentren auf den Eigenanteil, um unseren Kunden während der aktuellen Sommerwelle weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich so verantwortungsvoll wie möglich verhalten zu können“, heißt es in einem Facebook-Statement der beiden Apotheken.

Öffnungszeiten ändern sich ab 1. Juli

In der Kuhlo-Apotheke hat die Teststation ab dem 1. Juli von montags bis freitags zwischen 8.45 und 10.15 Uhr sowie (außer mittwochs) auch noch einmal zwischen 17 und 18 Uhr. Samstags können sich Kunden von 10.30 bis 11.30 Uhr, sonntags von 10 bis 11 Uhr testen lassen.

In der Heide-Apotheke werden montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr sowie (außer mittwochs) auch zwischen 16 und 17 Uhr Corona-Tests durchgeführt.

Auch an anderen Teststationen weiter kostenfrei testen lassen können sich folgende Personengruppen:

Schwangere im 1. und 2. Trimenon

Kinder, die das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Personen, die aufgrund einer aktuellen oder maximal drei Monate zurückliegenden medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können.

Personen, die an klinischen Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben.

Personen, die sich in Absonderung befinden und sich freitesten lassen wollen.

Mitarbeiter und Besucher von Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Personen, die mit einer infizierten Person im Haushalt leben.

Personen, die am gleichen Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen.

Personen, die am gleichen Tag Kontakt zu einer Person über 60 Jahren haben oder eine Person mit erhöhtem Risiko aufgrund von Erkrankung oder Behinderung besuchen.

Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn