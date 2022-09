Iserlohn: Wo sollen Rathaus-Mitarbeiter am Bömberg parken?

Iserlohn. Die Parksituation rund um die ehemalige Bömberg-Realschule, die zum Rathaus II wird, bleibt ein Thema. Entstehen Stellflächen an der Grundschule?

Wenn die ehemalige Realschule am Bömberg zum Ersatz-Rathaus wird, sollen auf dem Gelände der benachbarten Grundschule nach dem Willen der CDU keine zusätzlichen Parkplätze für Verwaltungsmitarbeiter entstehen. In der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses möchte die Ratsfraktion darüber abstimmen lassen.

Ende Juni hatte sich die CDU in einer Anfrage an den Bürgermeister erkundigt, ob städtischem Personal auf dem Gelände der Grundschule Parkflächen zur Verfügung gestellt werden sollen. „Leider liegt bis heute dazu keine offizielle Stellungnahme vor“, teilt die Fraktion nun mit. „Rücksprachen in der Verwaltung weisen darauf hin, dass tatsächlich freie Parkplätze an schulfremde Personen vergeben werden sollen.“

Eltern über Verkehrssituation besorgt

Das soll nun verhindert werden. „Da die Kinder bereits die Zufahrt zu dem Schulgebäude als Schulgelände wahrnehmen und sich entsprechend verhalten, bedeutet dies eine Gefährdung der Schülerinnen und Schüler. Bereits jetzt äußern sich die Eltern mit großer Sorge über diesen Zustand“, erklären Delia Imhoff und Frank Höppe in dem Antrag.

Im Gebäude der früheren Realschule sollen wie berichtet rund 200 Arbeitsplätze einquartiert werden. Anwohner fürchten infolgedessen Verkehrschaos und Parkplatznot. Wann die Verwaltungsmitarbeiter umziehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

