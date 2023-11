Iserlohn: Wohngeld nach Cyberangriff weiter schwierig

Nach dem Cyberangriff arbeitet die Stadt Iserlohn weiter an Übergangslösungen.

Iserlohn Einige Zahlungen funktionieren nach dem Cyberangriff auf die Kommunen, andere noch nicht. So ist die aktuelle Lage.

Beruhigende Nachrichten für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Iserlohn, die verschiedenste Gelder beziehen: Leistungen nach dem SGBXII, das heißt Grundsicherung und Sozialhilfe, sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können nach Angaben der Stadt inzwischen pünktlich ausgezahlt werden.

„Für die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz konnten leider bisher nur kleine Erfolge erzielt werden. Alle Leistungsempfängerinnen und -empfänger, die bereits vor dem Cyberangriff am 30. Oktober 2023 Leistungen erhalten haben, werden durch ein automatisiertes Verfahren vom Land weiterhin rechtzeitig ihre Gelder erhalten“, teilt die Stadt mit. Bei Neu- oder Weiterbewilligungen, die erst nach dem 1. November 2023 bearbeitet und bewilligt wurden, können keine Auszahlungen vom Land NRW veranlasst werden. Die Leistungen werden aber rückwirkend an alle Wohngeldberechtigten, die es betrifft, nachgezahlt. „Leider hat die Stadt Iserlohn keinen Einfluss darauf, wann das sein wird“, so die Verwaltung.

Bei Bedarf weitere Sozialleistungen beantragen

Der Bereich Soziales wird daher als Nächstes ein allgemeines Schreiben verfassen und an alle Neuantrag-Stellenden versenden, aus dem hervorgeht, in welcher Höhe und für welchen Bewilligungszeitraum sie Leistungen erhalten, damit sie bei Bedarf weitere Sozialleistungen beantragen können.

Für Nachfragen stehen die Ansprechpartner der Wohngeldstelle Iserlohn unter der Hotline 02371/217-2500 zur Verfügung. Die Hotline ist montags und freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erreichbar.

