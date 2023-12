Iserlohn: Wohnwagen am Hemberg-Parkplatz gestohlen

Iserlohn Am Sonntag wurde ein Wohnwagen, der in der Nähe des Tunnels des Hemberg-Parkplatzes stand, entwendet. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Hemberg-Parkplatz in Iserlohn wurde am Sonntag, 10. Dezember ein Wohnwagen gestohlen. Der Wagen parkte seit Freitagnachmittag im oberen Bereich in der Nähe des Tunnels. Am Montagmorgen stellte der Inhaber fest, dass der mit einem Deichselschloss gesicherte Wagen vom Typ Tabbert W27-495/TW27 weg war. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben.

