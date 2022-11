Iserlohn: Wunschbaumaktion für vereinsamte Senioren

Seit Wochen bereiten die Schüler:innen am Friederike-Fliedner-Berufskolleg in Iserlohn den Start ihres Projekts Seniorenwunschbaum vor.

Iserlohn. Damit Senioren mit begrenzten finanziellen Mitteln an Weihnachten eine Freude haben, gibt es den Seniorenwunschbaum. So funktioniert das Prinzip.

Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ machen Schüler des Friederike-Fliedner-Berufskollegs der Diakonie Mark-Ruhr vereinsamten Senioren mit begrenzten finanziellen Mitteln zu Weihnachten eine Freude. „Seniorenwunschbaum“ heißt das Projekt, das jetzt angelaufen ist und welches die Schüler des Berufskollegs mit Unterstützung der Stadt Iserlohn nach Mendener Vorbild ins Leben gerufen haben.

Lesen Sie auch:Weihnachtsmarkt in Hennen: Das ist das Programm am 2. Advent

„In unserer Stadt gibt es viele einsame Senioren. Diese Tatsache finden wir zutiefst bedrückend und aus diesem Grund haben unsere Schüler das Projekt ins Leben gerufen“, berichten Schulleiterin Andrea Schumann und Stellvertreter Christoph Menne über den Ansatzpunkt des Wunschbaumprojekts. Die Idee: Von Senioren anonym verfasste Wunschkarten hängen an Wunschbäumen im Stadtgebiet. Bürger können sich die Zettel nehmen, den Wunsch erfüllen und als verpacktes Präsent mit der Wunschkarte an den Baumstandorten auch wieder abgeben. Das Projektteam des Berufskollegs übernimmt die Verteilung der Wünsche an die Empfänger.

Senioren im Iserlohner Stadtgebiet erhielten eine Wunschkarte

Für die Aktion erhielten 1461 Menschen im Iserlohner Stadtgebiet, die über 60 Jahre sind und Grundsicherung beziehen, mit dem Oktoberbescheid eine Wunschkarte. Außerdem steht das Projektteam in Kontakt mit weiteren Institutionen und Unterstützern, damit möglichst viele vereinsamte Senioren vom Projekt erfahren.

Lesen Sie auch:Weihnachtsmarkt in Iserlohn: Das erwartet die Besucher

Die Benefiz-Mitmachaktion für Senioren läuft bis zum 13. Dezember. Die Wunschbaumorte mit den Wünschen der Senioren, die ab sofort zugänglich sind, sowie weitere Informationen finden sich auf einem von den Schülern gestaltetem Flyer. Weitere Informationen und Hintergründe zur Aktion sind in einem Video erklärt. Auf Ihrem Instagram-Kanal (friederike_fliedner_bk) und auf Facebook (Friederike-Fliedner-Berufskolleg) begleiten die Schüler das Projekt über die gesamte Laufzeit.

So lässt sich der Seniorenwunschbaum in Iserlohn unterstützen

Wer das das Seniorenwunschbaumprojekt finanziell unterstützen möchte, kann das über ein eigens eingerichtetes Spendenkonto tun: Förderverein Friederike-Fliedner-Berufskolleg e.V. Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank IBAN: DE46 3506 0190 2121 5010 18 Verwendungszweck: Seniorenwunschbaum.

Die Wunschbaumorte sind das Friederike-Fliedner-Berufskolleg, Brüderstraße 20, (Zugang Karlstraße) 8 bis 17 Uhr, das Rathaus am Schillerplatz, das Waldstadtlabor, Nordengraben 10 und der Hagebaumarkt, Reiterweg 2.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn