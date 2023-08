Magischer Familientag in Iserlohn: Das erwartet die Besucher

Drüpplingsen. Der Magische Zirkel Dortmund feiert sein 70-jähriges Bestehen mit einem großen Familientag und vielen bekannten Zauberern auf Gut Lenninghausen.

Es muss Magie sein – Zauberei. Eine andere Erklärung gibt es ja gar nicht. Oder warum sonst sollten sich die kleinen Schaumstoffhasen in der eigenen Hand vermehren? Oder das eine Gummiband vor den eigenen Augen durch das andere gleiten? Oder der Herz Bube, ganz gleich wo man ihn reinsteckt, immer wieder sofort ganz oben im Stapel landen?

Oder sind das doch nur Tricks? „Man muss schon ein bisschen dafür üben“, sagt Hermann Bimberg lachend und hält einem aus vollkommen unerfindlichen Gründen eine leere Hand vor die Nase, obwohl er gerade ein rotes Tuch reingesteckt hat – sah jedenfalls so aus, und im Ärmel ist es definitiv nicht gelandet.

Schon als Kind angefangen zu zaubern

Das mit dem „ein bisschen üben“ ist natürlich reichlich untertrieben. Hermann Bimberg zaubert schon sein Leben lang. Wie jeder andere Zauberer auch sei er schon als Kind angefixt gewesen. Mit 13 habe er seinen ersten Trick gesehen, und da war es um den heute 69-Jährigen geschehen. Anders als andere faszinierte Zuschauer ist er dann aber tief eingestiegen, hat sich die Tricks besorgt und selber gelernt, hat sich sein Taschengeld aufgebessert und später sogar sein Studium als fingerfertiger Bühnenkünstler finanziert.

Denn darum geht es natürlich und nicht um Magie: Fingerfertigkeit, Schnelligkeit und auch Eloquenz. Das Publikum im richtigen Moment ein bisschen ablenken gehört auch dazu, und perfekt ist die Illusion. Obwohl Hermann Bimberg als Zeitschriften-Verleger und Landwirt auf Gut Lenninghausen zwischenzeitlich jahrzehntelang kaum Zeit hatte und fast gar nicht gezaubert hat, hat er an seinen Fertigkeiten nichts verloren. Man kommt, soviel darf man verraten, bei seinen Auftritten aus dem Staunen nicht heraus.

Davon haben sich auch schon viele Besucher auf seinem Hof überzeugen können. Seit zehn Jahren lädt der Ruheständler in fester Partnerschaft mit der Heimatzeitung zu seinen „Lenninhauser Geisterabenden“ein. In der historischen Schnapsbrennerei ist eine wunderschöne Veranstaltungs-Location mit kleiner Bühne und Kronleuchter entstanden, wo er schon oftmals einen kleinen Kreis an zauberbegeisterten Zuschauern begrüßen konnte.

Nun feiert der „Magische Zirkel Dortmund“, in dem auch Hermann Bimberg seit vielen Jahren Mitglied ist, sein 70-jähriges Bestehen. Und das tut er nirgendwo anders als auf Gut Lenninghausen im Iserlohner Norden. An diesem Samstag, 19. August, lädt der Hausherr von 15 bis 18 Uhr zum „Magischen Familientag“ ein.

Mahr als 20 Zauberkünstler auf dem ganzen Hof

Mehr als 20 Zauberer haben sich dazu angekündigt, um an verschiedenen Stellen über den ganzen Hof verteilt ihre Tricks zu zeigen. Um 16 Uhr folgt eine Gala-Veranstaltung in der großen Festscheune von Gut Lenninghausen. Und dazu haben sich durchaus berühmte Zauberer aus verschiedenen Spaten angesagt. So zum Beispiel Michael Sondermeyer, einer der namhaftesten Kinder-Zauberkünstler Deutschlands, oder der Mentalist Aaron, der mit seiner Hypnose-Show auch in Las Vegas zu erleben ist.

Der ganze Tag ist – anders als die Geisterabende – ausdrücklich für Familien mit Kindern angelegt, was aus Sicht des Zauberers durchaus schwierig sei. Beim Zaubern gehe es ja auch darum, die Zuschauer aus ihren gewohnten Denkbahnen zu werfen und verwirren, was aber im Grunde nur bei Erwachsenen funktioniere. Kinder denken noch nicht in so festgefahrenen Bahnen. Während Erwachsene in einer Zaubershow die Welt nicht mehr verstehen, haben Kinder noch gar keine Welt, die sie nicht mehr verstehen könnten. Da kann es durchaus ganz normal sein, wenn das rote Tuch einfach verschwindet. Ist halt Zauberei – oder nicht?

Karten für den „Magischen Familientag“ am Samstag, 19. August, von 15 bis 18 Uhr auf Gut Lenninghausen, Lenninghauser Weg 1 in Drüpplingsen, gibt es in der IKZ/WR-Geschäftsstelle im Wichelhovenhaus. Bezieher der Heimatzeitung zahlen nur 20 statt 25 Euro und für Kinder 5 statt 10 Euro.

