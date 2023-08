Iserlohn: Zeitungs- und Theaterfest mit Familienprogramm

Iserlohn. Beim Zeitungs- und Theaterfest in Iserlohn werden alle Generationen angesprochen. Was diesmal auf dem speziellem Familienprogramm steht.

„Kinder, junge Erwachsene und ihre Familien sollen sich bei uns wohl fühlen und das Parktheater als Bereicherung in ihrem Alltag wahrnehmen. Ein Theater ist nämlich kein steriles Haus, wo sich die Kids nichts trauen dürfen. Die jungen Menschen sollen uns Theatermachern auf Augenhöhe begegnen, Fragen stellen und ihre Themen nennen können!“ erklärt Theaterleiter Niels Gamm sein Kulturvermittlungskonzept. Natürlich gibt es deshalb auch beim Zeitungs- und Theaterfest ein umfangreiches Programm zum Mitmachen und Ausprobieren, ganz speziell für die Familien aus der Region. Das Familien-Highlight des Tages ist dabei gewiss die Show „FeuerWER?“ (ab fünf Jahren), die zwei Mal in der Parkanlage der Alexanderhöhe stattfindet. Die quirlige Straßenshow beeindruckt nicht nur mit außergewöhnlicher Akrobatik, sondern auch mit einem 7,5 Meter langen Feuerwehr-Oldtimer von 1970 als Requisit und Bühne. Ein Feuerwehrschlauch wird zum Drahtseil. Hoch an der Drehleiter hängt das Trapez. Die Zuschauenden nehmen live an einer spektakulären Löschübung teil und werden Augenzeugen atemberaubender Luftakrobatik. Mit viel Charme und Witz leitet die beiden Artisten Malina Kraft und Christian Stern durch die verschiedenen Lektionen der Feuerwehr-Show und verzaubern kleine und große Gäste mit Humor und Herz.

Open-Air-Spektakel „Master of Desaster“

Das Familien-Highlight des Tages ist dabei gewiss die Show „FeuerWER?“, die zwei Mal in der Parkanlage der Iserlohner Alexanderhöhe stattfindet. Foto: Leander Teichmann

Ebenfalls im Außenbereich des Parktheaters ist das Open-Air-Spektakel „Master of Desaster“ (ab vier Jahren) des Theaters Marabu zu sehen. Ein Einsatztrupp kommt auf den Platz, um Ordnung zu schaffen. Müll muss entsorgt, Grünanlagen gepflegt, Spielgeräte gewartet und Gefahrenstellen beseitigt werden. Die Truppe erledigt alles mit Hingabe, spielt dabei gern auch eine Blasmusik oder trällert ein Liedchen, wenn die Arbeit getan ist. Doch dieses Mal ist alles anders. Plötzlich steht da ein mysteriöser Gegenstand, der niemandem zu gehören scheint. Wie kommt der dahin? Wer hat ihn dorthin gestellt? Und was ist da drin? Der Einsatztrupp fährt alles auf, um eine drohende Katastrophe abzuwenden - und wieder einmal sind die Zuschauenden Teil des spannenden Bühnen-Geschehens. Mit viel absurdem Humor und blecherner Musik spielen die sechs Performenden gegen die Sorgen und Ängste der Gegenwart an und demonstrieren unerschütterliche Zuversicht.

Das Familienstück „Sonst noch Wünsche“ von „flunker produktionen“ (ab vier Jahren) steht im Studio des Parktheaters auf dem Programm. Die Schauspielenden Claudia Engel und Matthias Ludwig heißen die kleinen und großen Gäste willkommen zu einem augenzwinkernden Schauspiel im Land der Wünsche. Hier kann man stark sein wie ein Löwe und groß oder klein oder reich oder schön. Zwei herrlich zwielichtige Halunken erfüllen sich dort auch ihren größten Wunsch und werden Wunscherfüller. Sie springen über alle Schatten und lassen das Publikum ins Vergnügen stürzen: mitten hinein ins Glitzer und Gloria. Eine heile Welt aus oberflächlichem Glück zieht vorbei, lässt Abgründe aufblitzen und macht den Weg frei für die eigentlichen Wunschräume - im Zwischenreich von Realität und Fantasie.

Workshops für Kinder: Bitte Plätze vorher reservieren

Das Familienstück „Sonst noch Wünsche“ von „flunker produktionen“ steht im Studio des Iserlohner Parktheaters auf dem Programm. Foto: Highlight

Schließlich wird das Westfälische Landestheater mit einer szenischen Lesung aus „Die drei ??? Kids“ (ab sechs Jahren) im Studio erwartet. Der kleine Teaser aus dem Textbuch macht Lust auf die komplette Bühnenfassung der legendären Kinderbuch-Reihe, die im Oktober auf der großen Parktheater-Bühne zu erleben ist. Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst ausprobieren möchte, findet bestimmt das Richtige bei den Theaterfest-Workshops. Das Junge Theater Bonn arbeitet zwei Mal im Laufe des Tages mit Acht- bis 13-Jährigen zur Familien-Produktion „Woodwalkers“, das im November zu Gast im Parktheater ist. Im Anschluss an den Workshop können die Teilnehmenden ihren Eltern im Rahmen einer kleinen Präsentation zeigen, was sie mit den Profis erarbeitet haben. Kleinere Kinder von vier bis acht Jahren können die Geschichte des Kinderstücks „Peterchens Mondfahrt“ (im Dezember im Parktheater zu sehen) näher kennenlernen und ebenfalls zwei Mal am Tag die Gelegenheit nutzen, selbst aktiv zu werden. Da die Plätze in den Workshops jeweils begrenzt sind, ist die vorherige Buchung eines kostenlosen Tickets notwendig (Ticketlinks über www.parktheater-iserlohn.de/theater-und-zeitungsfest, in der Stadtinformation Iserlohn oder – je nach Verfügbarkeit – kurzfristig am Tag des Theaterfestes an der Theaterkasse).

Eine Kunstaktion zum Mitmachen von der Iserlohner Kunstfabrik „casa b“, Kinderschminken mit Simone Klüser von „Farbspiel“, eine Hüpfburgen-Landschaft sowie ein gastronomisches Angebot, das auch auf die kleinen Gäste abgestimmt ist, runden den Tag für die ganze Familie ab.

