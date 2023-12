Iserlohn: Zeitweise Straßensperrungen nach Weihnachten

Die Grüner Talstraße in Iserlohn muss zeitweise gesperrt werden.

Iserlohn Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen machen in Iserlohn Einschränkungen nötig. Das erwartet Verkehrsteilnehmer auf der Grüner Talstraße.

An der Grüner Talstraße werden in der Zeit vom 27. Dezember bis 5. Januar 2024 Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen durchgeführt. Das teilt das Regionalforstamt Märkisches Sauerland mit. Die Maßnahmen werden im Bereich Iserlohn Dahlsen - Attern stattfinden. Es wird hier zu zeitweisen Sperrungen kommen. Die Arbeiten zur Verkehrssicherung erfolgen für den Landesbetrieb Straßen NRW und Waldbesitzer der FBG Iserlohn.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn