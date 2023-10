Iserlohn: Zeugin stellt mutmaßliche Taschendiebinnen

Die Polizei hat in Iserlohn zwei mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen.

Iserlohn. Eine 34-Jährige ist in Iserlohn einer 85-Jährigen zur Hilfe gekommen. Zwei Frauen wurden vorläufig von der Polizei festgenommen.

Eine aufmerksame 34-jährige Zeugin hat laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 11.50 Uhr aus ihrem Auto heraus beobachtet, wie sich zwei Frauen verdächtig einer 85-Jährigen näherten, die vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn stand. Die Frauen breiteten daraufhin eine Jacke als Sichtschutz aus und zogen der Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche. Dieses fiel dabei zu Boden.

Die Zeugin stellte ihr Auto ab und hielt die beiden mutmaßlichen Taschendiebinnen, die nach dem Hinfallen der Geldbörse flüchten wollten, bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die beiden 27 und 41 Jahre alten Frauen aus Bosnien und Herzegowina wurden vorläufig festgenommen.

