Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Zigarettenautomat in Iserlohn aufgesprengt wurde.

Polizei Iserlohn: Zigarettenautomaten in Gerlingsen aufgesprengt

Iserlohn. Zigaretten und Geld erbeuteten bisher unbekannte Täter, die in Iserlohn einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben. Wer hat etwas mitbekommen?

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 7.50 Uhr, am Schürenbusch einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigarettenschachteln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

