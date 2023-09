Iserlohn: Zukunft der „Campus Lounge“ ist ungewiss

Iserlohn. Das Projekt „Campus Lounge“ in Iserlohn ist beendet. Ob es eine Neuauflage geben wird, ist unklar. So bewertet die Stadt die Veranstaltungsreihe

Als gelungen betrachtet die StadtIserlohn laut einer Pressemitteilung das Projekt „Campus Lounge“, das am vergangenen Wochenende zu Ende ging.

Zwischen dem 10. August und dem 9. September waren junge Leute bis 30 Jahre eingeladen, auf dem Wissencampus-Gelände hinter dem Stadtbahnhof zusammen zu kommen – ohne Konsumzwang und ohne permanent unter Beobachtung zu stehen. Dies war zuvor ein langgehegter Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler sowie Studierender, der – nachdem der Traum von einem Biergarten auf dem Deck des Parkhauses City aus diversen Gründen geplatzt war – nun von der Stadt Iserlohn in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé Checkpoint realisiert wurde. Die Fläche war 24/7 zugänglich, jedoch wurden nur jeweils von donnerstags bis samstags (von 17 bis 22 Uhr) Getränke ausgegeben.

Das Jugendcafé Checkpoint, die städtische mobile Jugendarbeit und andere Akteure aus dem Bereich der Jugendarbeit übernahmen wechselweise den Ausschank der Getränke oder die Ausgabe von Spielen und sorgten auch für die Ausstattung des Geländes mit Strandstühlen, Biertischgarnituren und Sonnenschirmen und für musikalische Untermalung.

Geselliges Miteinander bei der „Campus Lounge“

Die Stadt Iserlohn freut sich „über das stets freundschaftliche und gesellige Miteinander unter den Jugendlichen, die die ,Campus Lounge’ offensichtlich sehr gerne besuchten“, so die Stadt Iserlohn. Bis zu maximal 60 Besucherinnen und Besucher meist über 20 Jahre seien zu den einzelnen Veranstaltungstagen gekommen und hätten das Zusammentreffen, die Atmosphäre und die Musik genossen. Beim großen „Summer Ending“ am 7., 8. und 9. September hätten acht DJs aufgelegt. Positiv hervorzuheben sei auch, dass es keine Vandalismusschäden auf dem Lounge-Gelände gegeben habe und die Fläche während der gesamten Zeit sauber und frei von Müll verlassen worden sei.

Die Rückmeldungen der jungen Menschen an das Orga-Team seien meist sehr positiv ausgefallen. In Gesprächen sei deutlich geworden, dass das Konzept der „Campus Lounge“ funktioniere und junge Menschen dort einen Ort für ihre Altersgruppe gefunden hätten, an dem sie für sich sein und unbeobachtet von Erwachsenen Zeit verbringen können. Besonders gefallen habe ihnen zum Beispiel die Atmosphäre direkt an den Schienen mit vorbeifahrenden Zügen, wodurch sie ohne zu stören „laut sein“ konnten.

25 Bewertungen zur „Campus Lounge“ in Iserlohn

Die Besucherinnen und Besucher der „Campus Lounge“ hatten die Möglichkeit, das Projekt auf Postkarten zu bewerten. Insgesamt gingen 25 Rückmeldungen ein. Hier ein paar Zitate:„Iserlohn braucht mehr Raum für Jugend und Kultur. Die Campus Lounge hat uns begeistert und wir wünschen uns mehr davon! Gut gelaunte Menschen; Sicher und Sauber“„Schönes Konzept! Nice Idee, vor allem um in diese Idylle etwas Leben über die Sommertage hinein zu bringen. Vom Wissenscampus spürt man etwas wenig, dafür sehr gesellschaftlich hier. Der Name/die Bezeichnung U30-Wissencampus ist sehr irreführend und für einige Zielgruppen ausladend. Aktuell eher passend wäre ,Strand am Bahnhof’. Für ein Pilotprojekt trotzdem top!“ „Ich würde mir wünschen, dass sowas öfter stattfindet. Iserlohn ist ziemlich mager, was Freizeitangebote angeht.“

Der Wunsch nach einer Fortführung sei in Gesprächen mit vielen Besucherinnen und Besuchern, die aus unterschiedlichen Stadtteilen kamen, deutlich geworden, so das Organisations-Team. Ob im kommenden Jahr eine Fortsetzung möglich ist, sei derzeit noch unklar.

