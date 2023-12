Im Bereich Am Großen Teich/Am Hofe in Iserlohn-Sümmern hat es einen Unfall gegeben.

Verkehr Iserlohn: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Sümmern

Iserlohn Bei einem Zusammenstoß in Iserlohn-Sümmern wurden zwei Personen leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Unfall, der sich laut Polizeibericht vom Sonntag, bereits am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in Iserlohn-Sümmern im Bereich Am Großen Teich/Am Hofe ereignet hatte.

Ein 23-jähriger Mendener war mit einem Tesla auf der Straße Am Hofe unterwegs, wollte nach links in die Straße Am Großen Teich abbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Audi eines 32-jährigen Hageners. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 23-jährige Beifahrerin des Mendeners, sowie der 32-jährige Hagener leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.

