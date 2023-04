Iserlohn: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Iserlohn. Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Calvinstraße und der Sundernallee wurden zwei Personen verletzt. Das ist passiert.

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten und Sachschaden kam es, wie die Polizei jetzt mitteilt, am Freitag. Ein Mann befuhr die Calvinstraße mit seinem Auto in Richtung Pütterstraße. Eine Frau befuhr die Sundernallee mit ihrem Auto in Richtung Westfalenstraße.

Der Mann übersah bei dem Unfall das von rechts kommende Auto der Frau und kollidierte damit im Kreuzungsbereich Calvinstraße/Sundernallee. Dabei wurden die Frau und die Beifahrerin des Mannes leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

