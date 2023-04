Iserlohn: Zwei Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn. Die Polizei Iserlohn fahndet nach mehreren Dieben. Unter anderem wurden zwei weit über 80 Jahre alte Seniorinnen die Geldbörsen gestohlen.

Mehrere Diebe haben in Iserlohn in den vergangenen Tagen ihr Unwesen getrieben. Unter anderem sind zwei Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen worden, berichtet die Polizei.

Eine 87 Jahre alte Iserlohnerin wurde am Freitagnachmittag in der Innenstadt bestohlen. In einem Geschäft hatte sie noch Ware bezahlt, in einem Modegeschäft fehlte ihr kurze Zeit später die Geldbörse, die sie an ihrem Rollator untergebracht hatte.

Eine 88-jährige Iserlohnerin hatte gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft an der Hövelstraße eingekauft und ging dann nach Hause. Gegen 13 Uhr traf sie einen Nachbarn, der sich mit ihr unterhielt. Dabei stand ihr Rollator seitlich neben ihr – mitsamt Einkaufstasche und Geldbörse. Als sie ihre Wohnung erreichte, suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie.

+++ Mehr aus Iserlohn: Illegales Rennen – Polizei beschlagnahmt Porsche +++

Aus einem unverschlossenen Auto an der Ortlohnstraße ist am Samstag gegen 20.45 Uhr eine Geldbörse gestohlen worden. Der Fahrer hielt vor seinem Wohnhaus, um etwas aus dem Kofferraum zu entladen. Als er zurückkehrte, war der Dieb schon nicht mehr zu sehen.

Am Bahnhofsplatz wurde zudem ein gesichert abgestellter E-Scooter in der Nacht zu Freitag gestohlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn