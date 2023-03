Iserlohn: Zwei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr

Im Sommer warten wieder Einkaufsmöglichkeiten in Iserlohn, die an einem Sonntag stattfinden.

Iserlohn. Der Rat hat zwei verkaufsoffene Sonntage in Iserlohn gebilligt. Über zwei weitere Termine soll zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden.

Mit großer Mehrheit hat der Rat am Dienstag zwei verkaufsoffene Sonntage in Iserlohn gebilligt. Termine sind der 7. Mai (Autosalon) und der 11. Juni (Fahrradfrühling). Über zwei weitere verkaufsoffene Sonntage am 1. Oktober (Innenstadttrödelmarkt) und am 17. Dezember (Weihnachtsmarkt) soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

