Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall in Iserlohn-Drüpplingsen.

Polizei Iserlohn: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Drüpplingsen

Drüpplingsen Ein Autofahrer aus Menden hat in Iserlohn-Drüpplingsen einen Auffahrunfall verursacht. Er und eine 39-Jährige wurden verletzt.

Zwei Autofahrer sind bei einem Auffahrunfall in Iserlohn am Samstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 39 Jahre alte Frau aus Osnabrück gegen 19.45 Uhr von der Drüpplingser Straße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und musste ihren Wagen anhalten, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Aufgrund der Streckenführung bemerkte das der hinter ihr fahrende 43-Jährige aus Menden zu spät. Er versuchte zwar noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 23.000 Euro.

