Iserlohn: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an der Baarstraße

Iserlohn. Bei einem Unfall an der Baarstraße in Iserlohn sind am Freitag drei Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall an der Baarstraße in Iserlohn sind am Freitag gegen 10.55 Uhr zwei Personen verletzt worden.

Laut Polizeibericht waren die drei Unfallbeteiligten in Höhe der Einmündung Leckingser Straße unterwegs, als zwei der Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Das dritte Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in das davor fahrende Fahrzeug geschoben wurde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 7200 Euro.

