Iserlohner (21) hatte Sex mit 13-jährigem Mädchen

Iserlohn Das Amtsgericht in Iserlohn verhandelte einen Fall von schwerem sexuellen Missbrauch. Darum war später nur noch von einem minderschweren Fall die Rede.

Das Strafgesetzbuch schützt Kinder unter 14 Jahren in besonderer Weise vor sexuellem Missbrauch. Deshalb landete ein 25-jähriger Iserlohner wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor einem Schöffengericht des Amtsgerichts Iserlohn. Zwischen Ende November und Anfang Dezember 2019 hatte er als 21-Jähriger in Iserlohn mit einem 13-jährigen Mädchen geschlafen.

Dazu beigetragen hatte möglicherweise ihr Frust aus der Beziehung mit seinem besten Freund, das Bedürfnis nach Trost und Alkohol. Die Zeugin hatte in ihrer polizeilichen Vernehmung bestätigt, dass beide Beteiligten einverstanden waren mit dem sexuellen Kontakt. Strafbar blieb das Ganze dennoch - bei einer Mindeststrafe von zwei Jahren.

Verteidiger Martin Düerkop trug das Geständnis seines Mandanten vor: „Grundsätzlich stimmt das, was in der Akte steht.” Er machte aber eine wichtige Einschränkung: „Er ist davon ausgegangen, dass sie älter ist als 13 Jahre.” Um die Frage zu beantworten, ob er ihr Alter kannte, hätte die Beweisaufnahme in Gang kommen müssen. Die mittlerweile 17-Jährige hätte aussagen müssen und möglicherweise noch weitere Zeugen. Und so besann sich der aus gesundheitlichen Gründen durchweg stehende Angeklagte nach einer Beratung mit seinem Verteidiger. Düerkop verkündete anschließend: „Der stehende Angeklagte gesteht: Er wusste, dass sie noch keine 14 war.” Daraufhin konnte die 17-Jährige, die mit ihrer Mutter ins Amtsgericht gekommen war, als Zeugin entlassen werden.

Staatsanwältin Beatriz Föhring öffnete den Weg zu einer Bewertung der Tat als „minderschwerer Fall” und damit zu einem Strafmaß unter zwei Jahren und zu einer Bewährungsstrafe. Sie hielt dem Angeklagten zugute, dass die Tat schon vier Jahre zurücklag und dass der Geschlechtsverkehr „einvernehmlich” vollzogen wurde. Mittlerweile lebe der 2015 nach Deutschland gekommene Angeklagte in gefestigten Lebensumständen. Er hat einen Sohn, will heiraten und hofft auf eine Beschäftigung bei seinem Bruder. Verteidiger Martin Düerkop stimmte dem moderaten Strafantrag der Staatsanwältin zu: „ein vorzüglicher Schlussvortrag”.

Diesem Votum schloss sich letztlich auch das Schöffengericht an, das ebenfalls von einem minderschweren Fall ausging. Es verurteilte den Angeklagten zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Der Vorsitzende Richter Dahlmann blickte in seiner Urteilsbegründung noch einmal zurück auf das Video, das von der Tat angefertigt worden war: Die Anfertigung solcher Videos berge die große Gefahr von deren Verbreitung über das Internet. Hilfreich ist die Bilderflut einzig für die Strafverfolgungsbehörden. Sie haben vor allem bei Sexualstraftaten immer häufiger aussagekräftiges Beweismaterial.

Das Urteil ist rechtskräftig.

