Iserlohner (35) randaliert und greift seine Nachbarn an

Iserlohn. Ein 35-jähriger Iserlohner hat am Sonntag seine Nachbarn verbal und körperlich angegriffen. Auch die Polizeibeamten griff der Mann an.

Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntag gegen Mittag in seiner Wohnung an der Mendener Landstraße in Iserlohn randaliert. Dabei griff er laut Bericht der Polizei Nachbarn verbal und körperlich an.

Nur mit einer kurzen Jeanshose bekleidet, einer Wodkaflasche in der Hand und einer vulgären Aufforderung begrüßte er die Polizeibeamten.

+++ Lesen Sie auch: Bühne frei für „Donnerstags am Markt“ +++

Sie überwältigten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand, trugen ihn in den Streifenwagen und brachten ihn in den Gewahrsam. Sie schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn