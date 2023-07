Iserlohner (37) mit Heroin und Kokain im Rucksack erwischt

Iserlohn/Dortmund. Bundespolizisten haben einen Mann aus Iserlohn am Hauptbahnhof in Dortmund kontrolliert. Er führte größere Mengen Drogen mit sich.

Mit größeren Mengen Kokain und Heroin im Rucksack ist ein 37 Jahre alter Mann aus Iserlohn am Dienstag am Hauptbahnhof in Dortmund erwischt worden. Nach Polizeiangaben wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann eingeleitet.

Der 37-Jährige fiel gegen 20.50 Uhr auf. Er habe laut Pressemitteilung einen nervösen Eindruck gemacht, als er die Polizisten bemerkte. Zunächst leugnete er gegenüber den Beamten, dass er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führte. Als er nach Aufforderung der Polizei seinen Rucksack öffnete, versuchte er die Betäubungsmittel mit seiner Jacke zu verdecken. Daraufhin musste er den Rucksack ablegen und räumte ein, dass er Drogen mit sich führe.

Auf der Wache durchsuchten die Bundespolizisten den Mann und dessen Rucksack. Dabei stellten sie drei szenetypisch in Folie gewickelte Packungen, sowie eine Substanz, die zum Konsum der Drogen verwendet wird, sicher. Der 37-Jährige wurde festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

In seiner Geldbörse fanden die Polizisten zudem einen Fahrzeugschein, der auf eine andere Person ausgestellt war, sowie einen Autoschlüssel auf. Der Verdacht auf einen Diebstahl bestätigte sich aber nicht. Recherchen ergaben, dass der Mann den Wagen seines Bekannten gelegentlich nutze.

