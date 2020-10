Iserlohner (41) nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Iserlohn. Ein Moment der Unaufmerksamkeit hat am Montagabend am Seilersee-Parkplatz zu dem schweren Alleinunfall eines E-Bike-Fahrers geführt.

Schwer gestürzt ist am Montagabend ein 41-jähriger Iserlohner mit seinem E-Bike an der Seeuferstraße. Um 19.51 Uhr fuhr er nach Polizeiangaben gegen einen Stein, der den Radweg in Höhe des Parkplatzes Seilersee von der Straße trennt. Offenbar wollte er links abbiegen, drehte sich Richtung Autoverkehr um und übersah den Stein. Bei der Kollision brach das Vorderrad und der 41-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Gesichtsverletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn ins St.-Elisabeth-Hospital. Weil dort keine Intensivbetten frei waren, wurde er in eine Dortmunder Klinik weitertransportiert.