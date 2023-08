Iserlohner (56) randaliert und verletzt Polizistin

Iserlohn. Im Polizeigewahrsam endete für einen Iserlohner ein Ausraster. Er hatte in einem Mehrfamilienhaus randaliert und sich geweigert, es zu verlassen.

Ein 56-jähriger Mann randalierte am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Schürenbusch im Iserlohner Stadtteil Gerlingsen. Der stark alkoholisierte Mann brüllte laut Polizeibericht im Flur herum und bedrohte die Mitbewohner.

+++ Mehr aus Iserlohn: Ehrenamtliche Gartenprojekte starten bald +++

Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, weigerte er sich, den Flur zu verlassen und klammerte sich am Geländer fest. Die Beamten konnten ihn nur mit erheblichem Kraftaufwand lösen. Sie überwältigten ihn, brachten ihn in Handfesseln nach draußen und nahmen ihn in Gewahrsam. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen einen anderen Hausbewohner, der dem 56-Jährigen einen Schlag verpasst hatte, wurde ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn