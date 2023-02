Iserlohner: 90-Jähriger zahlt nach Schockanruf an Betrüger

Einem 90-Jährigen aus Iserlohn haben Betrüger am Telefon erzählt, seine Tochter säße in Haft.

Ein 90-jähriger Iserlohner hat am Mittwoch laut Polizeibericht Bargeld an einen unbekannten Mann ausgehändigt, nachdem er einen sogenannten Schockanruf erhalten hatte.

Am frühen Nachmittag meldete sich zunächst telefonisch eine angebliche Polizistin beim Geschädigten. Sie gab gegenüber dem 90-Jährigen an, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Da die Tochter nun im Gefängnis säße, solle er Geld zahlen, damit sie wieder auf freien Fuß komme. Der Senior willigte ein, nachdem sich eine weitere Frau am Telefon weinerlich als seine Tochter ausgegeben hatte. Wenig später erschien ein etwa 20 bis 25 Jahre alter und etwa 1,75 Meter großer Mann, der mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet war, an der Haustür des Opfers. Er nahm das Bargeld entgegen und entfernte sich zu Fuß.

Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrugsfällen durch Schockanrufe und gibt folgende Tipps: „Angerufene sollten stets misstrauisch sein, wenn ein Unbekannter am Telefon einen beunruhigenden oder dramatischen Sachverhalt – wie etwa den Unfall eines Angehörigen – schildert und Geld und Verschwiegenheit fordert. Erfragen Sie eine Rückrufnummer und nehmen selbst umgehend Kontakt mit den Angehörigen auf. Im Zweifelsfall immer die Polizei informieren und eine Anzeige erstatten.“

