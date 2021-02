Iserlohner absolvieren Marathon für Impf-Terminbestätigung

Iserlohn. Bevor es wusste, dass es am Dienstag zur Corona-Impfung fahren kann, hat ein Ehepaar sich die Finger wund telefoniert.

Mittlerweile kann Brigitte Lischeck-Döring schon wieder lachen. Sie hat einen wahren Marathon hinter sich, um einen Impftermin für ihren 86-jährigen Mann Helmut in Lüdenscheid auszumachen, der dann am Dienstag tatsächlich stattgefunden hat – was aber 24 Stunden zuvor nicht klar war.

Rückblick: Als die Information das Ehepaar erreicht hatte, dass ein Termin vereinbart werden kann, haben sich die beiden sofort an Telefon und PC gesetzt. „Zum Teil war bei den Anrufen noch nicht einmal ein Ton zu hören, oder es tutete und war gleich besetzt“, blickt die 69-Jährige zurück. Den ganzen 25. Januar über hatten sie und ihr Mann ihr Glück versucht, allerdings ausschließlich mit dem Ergebnis, dass ihr Frust wuchs. „Von einer Freundin habe ich dann abends gehört, dass sie durchgekommen ist, weil sie 0800 bei der Nummer weggelassen hat“, sagt Brigitte Lischek-Döring. Der Tipp funktionierte, sie erreichte eine „nette Dame“, die zunächst aber gar keinen Zugriff auf die nötigen Dateien hatte.

Dann endlich bekam Brigitte Lischeck-Döring für ihren Mann als ersten Termin den 9. Februar, 16.30 Uhr, angeboten, den zweiten am 3. März. Doch die angekündigte E-Mail, die sie ausdrucken sollte, ließ auf sich warten. Erneut versuchte die Rentnerin, telefonisch einen Zuständigen zu erreichen, was ihr auch gelang. „Obwohl es hieß, es sei nicht erforderlich, die E-Mail dabei zu haben, war ich beunruhigt“, sagt sie. Das Schreiben fand sie schließlich im Spam-Ordner ihres Postfachs, allerdings war es nicht zu öffnen. „Ich habe sogar bei GMX angerufen, aber dort konnte man die E-Mail auch nicht wieder herstellen“, so Brigitte Lischeck-Döring. Bei der Hotline des Märkischen Kreises wurde ihr beim nächsten Anruf versichert, dass der Ausdruck nicht mitgebracht werden müsste. „Erleichterung, aber ein nagendes Gefühl“, beschreibt sie ihre Stimmungslage.

„Sie haben nur einen Termin ausgemacht“

Am Samstag dann flattert ein Brief ins Haus: „Sie haben nur einen Termin ausgemacht, für den 3. März“, steht darin, und als Zweittermin wird ein Datum Ende März genannt. „Ich hatte ja inzwischen schon für den 9. Februar den Krankentransport organisiert“, erzählt Brigitte Lischeck-Döring, deren Mann mit einem Treppensteiger aus dem Haus befördert werden muss. Also der nächste Anruf-Marathon. Am Montag hatte sie es bei der Nummer, die auf dem Schreiben stand, versucht. „Von 9 bis 12 Uhr ist das Telefon nicht besetzt“, war dort zu hören. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Dortmund rief die Iserlohnerin aus lauter Verzweiflung an, dort gibt es aber auch keinen Zugriff auf Termine für den Märkischen Kreis. Es ging noch ein wenig hin und her, schließlich konnte Brigitte Lischeck-Döring ein Online-Formular ausfüllen und bekam am Montag nach 16 Uhr telefonisch die Information, dass der erste Termin am 9. Februar tatsächlich nicht gespeichert worden war, ihr Mann aber trotzdem kommen dürfe. Und auch eine schriftliche Bestätigung kam noch.

Am Dienstag war das Paar nun glücklich, dass es funktioniert hat, Brigitte Lischeck-Döring denkt aber auch schon mit Schrecken an den Zeitpunkt, wenn sie mit der Impfung an der Reihe ist. „Warum wurden nicht einfach feste Termine gleich in dem Schreiben des Kreises gemacht, wie zum Beispiel beim Mammografie-Screening. In unserem Alter muss man doch nicht mehr arbeiten und hat Zeit“, so die Iserlohnerin. Sie hat auch Freunde in Bayern, die sich online für einen Impftermin registrieren mussten, und das Datum dann genannt bekamen. „Wenn man sich vorstellt, wie viele Ressourcen hier dahinter stecken, und es kann am Ende doch keiner helfen“, so Brigitte Lischeck-Döring. Denjenigen, die sie „an der Strippe“ hatte, macht sie keinen Vorwurf. „Sie waren alle nett, freundlich und zuvorkommend – hatten aber leider keine Informationen“, sagt sie.