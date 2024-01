Iserlohner ADFC-Ortsgruppe will richtig durchstarten

Zahlreiche ADFC-Radtouren, wie hier „Von Ruhr zu Ruhr“, bietet die Iserlohner Ortsgruppe an. Und das soll auch künftig so bleiben.

Iserlohn Dem Iserlohner ADFC fehlt nach Corona Personal, um die bisherigen und neuen Angebote aufrecht zu erhalten. Deshalb soll es einen Re-Start geben.

Geführte Touren, Ausbildung von Rikscha-Fahrern, Sicherheitstrainings und vieles mehr: Die Iserlohner Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bietet verschiedenste Dinge an – aber dafür werden auch Menschen benötigt, die sich darum kümmern. Sprecher Bernhard Schomm sagt: „Uns fehlt der Nachwuchs. Wir haben zwar 200 Mitglieder, aber nicht viele aktive.“

Sein Ziel ist es, den ADFC in Iserlohn aus der „Protestecke herauszuholen und als Dialogpartner auf Augenhöhe“ zu etablieren. Es gehe ausschließlich um „gutes Radfahren in Iserlohn“. Mit Vertretern aus Politik und Verwaltung solle konstruktiv nach Lösungen dafür gesucht werden, den Radverkehr in der Waldstadt noch attraktiver zu gestalten. „Angekommen ist das Thema in Iserlohn, Aufklärungsarbeit ist nicht nötig“, weiß Schomm, der sich ausdrücklich für ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden einsetzt.

Um mehr Menschen in den Verein zu bekommen, organisiert der Ortsgruppensprecher am Mittwoch, 24. Januar, ab 18.30 Uhr im Seminarraum 2 der Volkshochschule im Stadtbahnhof einen Workshop. Darin soll es neben der Neuausrichtung auch um die Tourenplanung für das laufende Jahr gehen. „Wir möchten dann auch wieder einen gedruckten Plan erstellen, durch Corona gab es den jetzt drei Jahre nicht“, so Schomm.

Bewährtes fortsetzen, Neues etablieren

Dass die Zahl der Aktiven in der letzten Zeit spürbar gesunken ist, liege nicht nur am Alter. „Einige schaffen es beruflich nicht mehr, andere sind aus unerklärlichen Gründen weggeblieben“, sagt der ADFC-Sprecher. Er möchte die bisherigen Angebote wie eben die Ausbildung der Fahrerinnen und Fahrer des Rikscha-Projekts oder die „Fahrradfreundliche Gastronomie“ fortsetzen, aber auch Neues etablieren. So soll in Kooperation mit der AWO ein Radfahr-Kurs für geflüchtete Frauen etabliert werden. Doch für alle Pläne sind helfende Hände unerlässlich. „Ich brauche einen Pool, auf den ich zurückgreifen kann. Nicht jeder hat immer Zeit“, weiß Schomm. Er möchte außerdem die Radfahrer noch intensiver ausbilden. „Viele kaufen sich teure Räder, kennen aber die Verkehrsregeln gar nicht richtig“, erzählt er.

Deshalb appelliert er an die Mitglieder und vor allem an Interessierte, beim „ADFC-Planungs-Workshop24“ dabei zu sein. Er freut sich, dass das Ganze im VHS-Seminarraum stattfinden kann, weil es so einen richtigen Workshop-Charakter bekomme. In diesem Rahmen will der Sprecher auch Ehrenamtliche gewinnen, die die Posten des Materialwarts, des Homepage-Redakteurs, Verantwortlichen für Projekte und des stellvertretenden Sprechers übernehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, jedoch bittet Schomm ausdrücklich, alle ADFC-Tourguides um ihr Erscheinen, weil ohne sie keine Planung der Touren möglich ist. Und Schomm betont, dass es nicht um parteipolitische Forderungen gehe, sondern um „gutes Radfahren in Iserlohn“. Er erinnert: „Je mehr Menschen auf dem Fahrrad in Iserlohn unterwegs sind, um so sicherer wird es für sie. Das ist das ,Safety by Numbers‘-Prinzip.“

