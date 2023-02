Iserlohner Aufruf zum Friedenseinsatz an den Bundeskanzler

Ein Chor aus den Reihen der Geflüchteten, die sich in der Gruppe „Kulturelles Erbe“ zusammengeschlossen haben, gestalteten das Friedensgebet zum Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine in der Heilig-Geist-Kirche mit.

Die Ökumenische Basisinitiative Iserlohn Frieden fordert mehr Bemühungen, den Krieg in der Ukraine ohne Waffeneinsatz zu beenden.

Am Abend des Jahrestages des Überfalls Russlands auf die Ukraine hat sich die „Ökumenische Basisinitiative für Frieden“ mit einem Aufruf zum Friedenseinsatz an Verantwortliche in Kirche und Politik gewandt. Vorgestellt wurde der dreiseitige Aufruf bei einem Friedensgebet am Freitagabend in der Heilig-Geist-Kirche. Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Geflüchtete, waren dazu zusammengekommen. Der Aufruf fordert unter anderem, „diplomatische Bemühungen zu verstärken“ und Russland gegenüber Wege zum Ausstieg aus dem Krieg aufzuzeigen. Der Aufruf soll über die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk an Bundeskanzler Olaf Scholz gehen.

Nicht nur Symbol für die verlorene Heimat: Die blau-gelbe Nationalflagge der Ukraine nutzten diese Geflüchtete beim Friedensgebet in der Heilig-Geist-Kirche auch als Umhang vor der Kälte. Foto: Dennis Echtermann

