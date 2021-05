Iserlohner Ballotsbrunnen steht erneut am Strobler Platz

Iserlohn. Der IBSV richtet Pfingstmontag coronabedingt wieder einen „Drive-in“ auf dem Strobler Platz ein. Außerdem werden 1000 Flaschen Wasser verteilt.

Auch wenn die Inzidenzzahlen momentan zum Glück stetig sinken: An eine Ballotsbrunnen-Traditionsveranstaltung wie vor der Pandemie ist aktuell noch nicht wieder zu denken. Deswegen richtet der Iserlohner Bürger-Schützen-Verein mit Unterstützung der Stadtwerke am Pfingstmontag erneut einen „Ballotsbrunnen-Drive-in“ auf dem Strobler Platz ein. Dafür hat man sich zwei Neuerungen überlegt: ein „Pfingstochsen-Wettschießen“, und zwar vom Auto aus mit einer Laserpistole, und vor allem 1000 kleine Flaschen Wasser als „Gruß vom Ballotsbrunnen“, die unter anderem in Iserlohner Seniorenheimen verteilt werden sollen.

„Spätestens nach der Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes war für uns klar, dass das mit dem Ballotsbrunnen, so wie wir und alle Iserlohner es an Pfingstmontag kennen und lieben, nicht funktionieren wird“, sagt IBSV-Oberst Wolfgang Barabo. Er sei auch persönlich der Überzeugung, dass momentan alles getan werden müsse, um die Infektionszahlen weiter nach unten zu bringen. „Und da werden wir sicherlich nicht mit Ach und Krach versuchen, eine Menschenansammlung im Stadtwald zu erzeugen. Das macht ja gar keinen Sinn.“

Lob vom Oberst für die Marketingkommission

Zumal sich die „Drive-in“-Alternative im vergangenen Jahr bewährt habe: „Das kam super an, und auch unser Königspaar Ralf Löschmann und Angelika Schmerl und sein Hofstaat hatten dabei viel Spaß“, berichtete der Schützenoberst. Zusammen mit der IBSV-Marketingkommission hätten sie sich damals und auch jetzt schon wieder „sehr ins Zeug gelegt“, macht Barabo deutlich und möchte die Gelegenheit nutzen, ein „Riesen-Lob“ auszusprechen an das Vereinsgremium um Hilke Müsse, das dem Vorstand immer wieder „ganz tolle Ideen“ präsentieren würde – so wie jetzt die symbolträchtige mit den kleinen Flaschen.

Die war laut der Kommissionsvorsitzenden entstanden, als bei der „Drive-in“-Premiere eine Dame gleich vier große Behälter befüllen ließ, um damit unter anderem Bewohnern von Seniorenheimen eine Freude zu machen. Da der IBSV Patenschaften zu den Einrichtungen pflegt und beispielsweise zum Schützenfest-Auftakt dort bekanntlich mit Kapellen für Ständchen sorgt, gab es die Überlegung, 1000 Flaschen mit je 0,33 Liter Wasser zu befüllen und mit einem eigens kreierten „Gruß vom Ballotsbrunnen“-Etikett bekleben zu lassen. „Da unter den Bewohnern vielleicht auch welche sind, die die Geschichte von der mindestens um ein Jahr lebensverlängernden Wirkung des Wassers nicht kennen, hat unser Ehrenoberst Ernst Dossmann sie für einen Flyer zusammengefasst, den jeder dazu bekommt“, berichtet Sören Hartmann. Der Vorsitzende der Festzugkommission wird mit Roy van der Lingen und Markus Dörnen Pfingstmontag die – natürlich pandemiekonforme – Auslieferung von rund 700 Flaschen an neun Einrichtungen übernehmen: Seniorenzen­trum Waldstadt Iserlohn, Tersteegenhaus, St. Pankratius, St. Aloysius, Wichernhaus, AWO-Seniorenzentrum Schulstraße und Haus Curanum Auf der Auemes sowie die Senioren-Servicewohnungen im Alten Stadtbad und an der Gartenstraße.

Ausgabe diesmal sogar von 6 bis 10 Uhr

Die übrigen Flaschen würden vorab am Strobler Platz ebenso gratis abgegeben zum Mitnehmen für all diejenigen, die selber nicht dabei sein können, dem IBSV aber seit jeher nahestehen. Vor allem ist aber natürlich auch jeder wieder aufgefordert, möglichst selber einen Becher oder ein anderes Gefäß mitzubringen, um in den Genuss des Wassers vom Ballotbrunnen zu kommen und so durch den Verzicht auf die ansonsten notwendigen Kunststoffbecher auch etwas für die Umwelt zu tun. Bis zu 2000 Liter Wasser können an Pfingstmontag ausgeschenkt werden, und zwar diesmal nicht nur wie immer von 6 bis 8 Uhr, sondern sogar bis 10 Uhr. „In diesen besonderen Zeiten ist die gesundheitsfördernde Wirkung trotzdem gegeben, man muss nur fest dran glauben – wie immer“, betont Wolfgang Ba­rabo mit einem Augenzwinkern.

2015 war der heutige Oberst Wolfgang Barabo (2. v. re.) König und hat mit seiner Königin Anke Sölken (2. v. li.) am Ballotsbrunnen ausgeschenkt. Foto: Michael May / IKZ-Archiv

In jedem Fall gut nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die seiner Mitmenschen sei es indes, wenn „alle die nächsten Wochen noch mit Disziplin durchhalten, und wenn man sich impfen lässt, sobald man die Möglichkeit dazu hat“, sagt der 58-Jährige, der die Astrazeneca-Freigabe am vergangenen Freitag bei seinem Arzt direkt genutzt hat. „Nur wenn möglichst viele die Impfangebote in den kommenden Wochen und Monaten wahrnehmen, können wir im nächsten Jahr wieder ohne Einschränkungen leben, uns treffen und auch wieder zusammenfeiern, und das natürlich am liebsten auf der Alexanderhöhe.“

