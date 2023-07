Fahrbereit war der Mercedes des Fahrers aus Iserlohn nach dem Zusammenstoß in Hohenlimburg nicht mehr.

Polizei Iserlohner bei Unfall in Hohenlimburg leicht verletzt

Hohenlimburg/Iserlohn. Ein Iserlohner wurde bei einem Zusammenstoß in Hohenlimburg leicht verletzt, schlimmer hat es jedoch sein Auto erwischt. Was geschehen ist.

Ein 59-jähriger Iserlohner wurde laut Bericht der Polizei Hagen am Donnerstag bei einem Unfall am Gotenweg in Hohenlimburg leicht verletzt.

Gegen 14.20 Uhr wollte ein 27-Jähriger mit seinem BMW aus einer Grundstücksausfahrt fahren, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Als er in Richtung Elseyer Straße fuhr, übersah er den Mercedes eines 59-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Mercedes-Fahrer aus Iserlohn gab an verletzt zu sein, er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Sein Auto war aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 14.000 Euro.

