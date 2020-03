„Iserlohner“ bereit für Wahlkampf

Iserlohn/Letmathe. Michael Joithe, der Bürgermeister-Kandidat der „Iserlohner“, führt auch die Reserveliste der Wählergemeinschaft an.

14 Monate nach seiner Ankündigung, Bürgermeister von Iserlohn werden zu wollen, und ein Jahr nach seiner offiziellen Nominierung durch „Die Iserlohner“ wurde Michael Joithe am Montagabend im Saalbau einstimmig auch zum Spitzenkandidaten der Wählergemeinschaft gewählt.

Der 46-jährige Betriebswirt bedankte sich bei den 62 anwesenden Mitgliedern für „das überwältigende Vertrauen“ und brachte noch einmal deutlich zum Ausdruck, dass es ihm „einzig und allein um die Stadt und ihre Bürger“ gehe. Daher habe es für ihn von Anfang an außer Frage gestanden, auch für ein ehrenamtliches Ratsmandat zur Verfügung zu stehen und nicht nur für den hauptamtlichen Bürgermeisterposten zu kandidieren.

Direktkandidaten nahezu durchweg einstimmig gewählt

Das vom Vorstand der Wählergemeinschaft auf der Basis von Mitglieder- und Bürgergesprächen im Rahmen mehrerer Klausurtagungen erstellte Wahlprogramm wurde einstimmig beschlossen. Und auch die 25 Direktkandidaten für die Wahlbezirke wurden nahezu durchweg einstimmig gewählt.

Spannend wurde es dann bei der Aufstellung der Reserveliste für die Kommunalwahl. Aus Gründen absoluter Chancengleichheit für alle Mitglieder hatte der Vorstand beschlossen, auf eigene Vorschläge zu verzichten und die Reihenfolge in einer geheimen Abfrage eines Stimmungsbilds in der Versammlung zu ermitteln. Die Reihenfolge der Kandidaten der weiteren Listenplätze wurde dann durch eine geheime Punktevergabe von den Mitgliedern festgelegt. Ausnahmslos alle Kandidaten akzeptierten das Votum der Versammlung. „Es wurde heute wieder einmal deutlich, dass ,Die Iserlohner’ einmal mehr ihre persönlichen Ambitionen dem Gesamtinteresse der Wählergemeinschaft untergeordnet haben“, freute sich der 1. Vorsitzende Uwe Albert, der auf Listenplatz 3 kam, über das demokratische Verhalten. „Das ist es, was ,Die Iserlohner’ auszeichnet. Es geht niemandem um Personen oder Ämter, sondern ausschließlich um eine neue Politik für unsere Stadt“, betonte auch Geschäftsführer Dieter Zeh, der von der Versammlung auf Listenplatz 2 gesetzt wurde.

Die offizielle Wahl der Reservelistenplätze war dann nur noch ein formeller Akt. Alle Listenplätze wurden überwiegend einstimmig gewählt. Bei keiner Wahl gab es weniger als 96 Prozent Zustimmung für die Kandidatin bzw. den Kandidaten. Auf Platz 9 der Liste kandidiert übrigens der frühere SPD-Ratsherr und heutige stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates, Ercan Atay, der erst vor wenigen Wochen die sozialdemokratische Partei verlassen hatte, aus persönlicher Enttäuschung, wie es hieß.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde zudem Jacqueline Fritz einstimmig in den Vorstand gewählt. Den Abschluss des Abends bildete ein Ausblick auf das Wahljahr 2020, welches nicht ausschließlich aus Wahlkampf bestehen werde. So soll der Verkauf der Baumzertifikate fortgeführt und weitere Baumpflanzaktion durchgeführt werden (wir berichteten). Zusätzlich sollen werden bereits geplante Projekte aus den Arbeitsgruppen der Wählergemeinschaft folgen.