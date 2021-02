Iserlohner Bethanien-Krankenhaus erhält erste Impfdosen

Iserlohn. Von 140 bestellten Impfdosen sind 100 geliefert geworden, 330 Mitarbeiter haben Interesse am „Pieks“ bekundet.

Nachdem die Lieferung mit Impfstoff vor zwei Wochen kurzerhand vom Land Nordrhein-Westfalen wegen der bekannten Engpässe bei den Herstellern storniert wurde, gab es am Mittwoch erfreute Gesichter am Evangelischen Agaplesion-Krankenhaus Bethanien. Wenigstens etwa 100 Mitarbeiter der ersten Priorisierungsstufe konnten geimpft werden.

„Wir hatten, als die Möglichkeit zum ersten Mal bestand, 140 Impfdosen bestellt“, blickt Tine Droste, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, auf Ende vergangenen Jahres zurück. Die 140 bestellten Dosen wurden dann aber nicht am 20. Januar geliefert. Inzwischen ist das Interesse von Seiten der Mitarbeiter gewachsen, also wurden im Anschluss 180 Dosen geordert, gekommen sind dann am Dienstag 100. Die gehen zunächst an die Mitarbeiter der „Corona-Station“, der Zentralen Aufnahme, der Intensivstationen für Erwachsene und Kinder, den ärztlichen Dienst sowie an die Hebammen. Wann die nächsten Priorisierungsgruppen an der Reihe sind, dazu gibt es derzeit keinerlei Auskunft. Ebenso zeigt man sich im Bethanien irritiert, dass andere Häuser bereits die zweite Lieferung erhalten haben, bevor man selbst die erste bestellen konnte.

Dr. Richard Kampmann, der die Klinik für Innere Medizin/Gastroenterologie leitet, hat die Impfung der Mitarbeiter von Anfang an zur Chefsache erklärt. Dass es vor zwei Wochen keine Lieferung gegeben hatte, empfindet er nicht ganz so schlimm wie die Tatsache, dies den Mitarbeitern erklären zu müssen. Und auch er ist verwundert, dass andere Häuser nicht priorisiert hätten, sondern den Impfstoff in Größenordnungen bestellt hätten, die an anderen Ecken nun fehlen. Dr. Kampmann hatte sich am Mittwoch auch selbst impfen lassen. „Und weder ich, noch Mitarbeiter haben bisher Reaktionen“, sagte er gegen Mittag. Er war froh, mit Miriam Rönnecke, Ärztin aus der Abteilung Kardiologie, und Anja Kaiser, Ärztin im Bereich Innere Medizin/Gastroenterologie, den Biontech-Impfstoff spritzen zu können. „Was wir bekommen, darauf hatten wir keinen Einfluss. Ich freue mich aber, dass wir das Biontech-Produkt bekommen haben.“

Bereitschaft liegt bei mehr als 76 Prozent

Derzeit sind es 330 Bethanien-Mitarbeiter, die sich impfen lassen möchten, das entspricht etwas mehr als 75 Prozent. Auch das ist ein Grund zur Freude bei den Verantwortlichen. Einige würden nicht geimpft, weil sie bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sind, andere wollen anderen den Vortritt lassen, die enger mit Corona-Patienten zu tun haben, und wieder andere möchten erst einmal abwarten. Bislang hatte es unter den Mitarbeitern etwa 30 Infizierte gegeben, ein vergleichsweise geringer Wert.