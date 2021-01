Iserlohner Blumenhändler passt seine Öffnungszeiten an

Wolfgang Simbeck (76) öffnet den Blumenladen an der Mendener Straße am heutigen Dienstag wieder. In der Filiale an der Turmstraße soll zunächst nur an Markttagen geöffnet sein.

Iserlohn. Neustart nach schwierigem Jahr: Der Blumenhandel-Familienbetrieb "Simeck" passt nach dem Jahreswechsel seine Öffnungszeiten an.

„Wir hatten ein schwieriges Jahr“, sagt Blumenhändler Wolfgang Simbeck, der mit seiner Frau Ines und Tochter Celeste zwei Blumenläden „Natürlich Simbeck – Floristik und Interieur“ in Iserlohn betreibt: an der Mendener Straße 130 und der Turmstraße 2 in der Innenstadt. Das meint er nicht allein wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen der Karstadt-Schließung und des langwierigen Umbaus der Sparkasse am Schillerplatz, und wegen seiner angeschlagenen Gesundheit. Nachdem die Tochter ihren Meister in Floristik gemacht hat, ziehe er sich langsam zurück, auch wenn er zugeben müsse, dass er schlecht loslassen könne. Seine Tochter habe außerdem den Online-Handel aufgebaut.

„Wie es jetzt wird, da Karstadt zu ist, bleibt abzuwarten. Da hat sich so viel verändert. Vielleicht müssen wir uns nochmal umorientieren“, sagt der 76-jährige Hemeraner, der zuvor schon mehrere Blumenläden in Oelde, Beckum, Hemer und Iserlohn betrieben hatte: in Iserlohn sogar mal drei mit dem weiteren Standort an der Oberen Mühle, den er aber 2014 schließen musste.

Der Blumenhändler meint: „Die Bemühungen der Werbegemeinschaft sind lobenswert. In der Innenstadt ist es schwer durch den Leerstand und das gesunkene Niveau. Lichtblicke sind die kleinen Inseln in der Wasserstraße und in deren Umfeld. Ich halte die Musikkonzerte auf dem Marktplatz nicht für die allerbeste Lösung. Langfristig reicht das nicht, die Stadt auf ein gewisses Niveau zu heben.“

Den Obst- und Gemüse-Kiosk an der Wermingser Straße sieht Simbeck kritisch. Und: „So lange man die großen Läden nicht mit ins Boot bekommt, bringen die Anstrengungen der Werbegemeinschaft für gemeinsame Öffnungszeiten und andere Vorhaben nicht all zu viel, so lange ist es einfach schwierig. Dabei ist Iserlohn eine schöne Stadt mit schönen Fassaden“, sagt Wolfgang Simbeck.

Wenn er auf Anfrage unserer Zeitung eine Bilanz des „Corona-Jahres“ ziehen soll, erklärt er offen: „In unserem Laden an der Mendener Straße hatten wir im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 20 Prozent, in der Innenstadt sogar um 80 Prozent.“ Das Hin und Her durch die Variationen bei den Corona-Verordnungen habe dem Einzelhandel zu schaffen gemacht. Da hätten einige Läden Lösungen und Tricks entwickelt, diese kreativ umzusetzen, um durch Leistungen nach wie vor zu überzeugen.

Die Filiale an der Mendener Straße wird am heutigen Dienstag nach zehntägiger Pause wieder öffnen, nachdem Simbeck seine letzte Ware dort an Silvester verkauft hatte.

Da der Januar immer schon bescheiden gewesen sei, werden seine Frau und er jetzt den Blumenladen in der Innenstadt versuchsweise bis Ende des Monats nur noch an Markttagen mittwochs und samstags öffnen. „Den an der Mendener Straße aber wie gehabt.“