Iserlohner Bücherei lädt zur „Langen Nacht des Lernens“

Iserlohn/Letmathe. Den Lernstoff für das Abitur können junge Leute in Iserlohn gemeinsam mit anderen durchgehen. Wie das funktioniert.

Lernen für die Abi-Prüfungen kann auch Spaß machen: In der „Langen Nacht des Lernens“, am Donnerstag, 13. April, wird allen Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit geboten, in den Abendstunden die Büchereien in Iserlohn (Alter Rathausplatz 1) und Letmathe (Hagener Straße 62) zu nutzen, teilt die Stadt Iserlohn mit.

+++ Mehr aus Iserlohn: MGI und Stiftungshof besiegeln Partnerschaft +++

Jeweils von 17 bis 22 Uhr können sie dort ihren Lernstoff noch einmal durchgehen. Mit den ausliegenden Abiturhilfen können – im Austausch in der Gruppe oder allein – noch offene Fragen geklärt und Informationen nachgeschlagen werden – vielleicht besser, als zu Hause eine „Nervenkrise“ zu bekommen. Übungen zum Entspannen des Nackenbereiches helfen dabei, die letzten Tage noch halbwegs gut zu überstehen, bevor es ernst wird. Zur Stärkung bieten die Büchereiteams Snacks und alkoholfreie Getränke an.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schülerausweis oder Schulbescheinigung sollten mitgebracht werden.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn