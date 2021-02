Iserlohner Bürofachhändler liefert oft ins Homeoffice

Iserlohn. Bei Möller Bürotechnik gleichen Hygiene-Artikel coronabedingte Verluste aus.

„Gute-Laune-Mitnahme-Artikel“ nennt Marion Möller die Dekosachen, die sie hinter dem Fenster auf einem kleinen Schrank aufgebaut hat. Tatsächlich erweisen sich diese Produkte aktuell als Ladenhüter, denn durch das Fenster ihres mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ziemlich umfassenden Bürofachhandels in der Iserlohner Heide dürfen nur die vorbestellten Waren ausgegeben und kassiert werden. Aber immerhin verbessert die Frühlingsdeko die eigene Laune und die ihrer Mitarbeiter.

In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling hat sich Einiges verschoben auf dem Markt für Bürobedarf und Schulmaterialien. „Alles, was beratungsintensiv ist, das bekommt man durch das Fenster schlecht vermittelt“, erzählt die Fachfrau, die um diese Jahreszeit eigentlich schon die Erstklässler mit Ranzen für die Einschulung im August ausstattet. Weil Auswahl am Regal, Beratung und Anpassung an die Physiognomie der Kleinen doch eher körpernah abläuft, sei der aktuell für den Umsatz wichtige Ranzenverkauf ganz weggebrochen. Beinahe ganz, müsste es heißen: Eine Mutter war bereits bestens informiert und hat zwei Ranzen erworben. „Das war dann ganz einfach“, sagt Marion Möller, aber in der Praxis sei das tatsächlich nicht im Sinne der Kinder umzusetzen.

Entsprechend heißt es hier, auf bessere Zeiten zu warten, während der Verkauf üblicher Schulmaterialien weiterläuft. „Schule geht weiter, jetzt eben zuhause“, weiß Marion Möller. Sie stelle Verschiebungen im Markt fest, habe den Eindruck, dass die Discounter-Angebote beim Schulbedarf mehr geworden seien. „Da tun die uns natürlich auch noch weh“, sagt sie, hat aber Verständnis, dass Eltern den Bedarf derzeit mal „nebenbei“ decken.

Lockdown, Kurzarbeit und Homeoffice, so erzählt Marion Möller weiter, hätten dafür gesorgt, dass der Bedarf der Firmen und Verwaltungen gesunken sei. Auch in ihrem Unternehmen befänden sich Mitarbeiter in Kurzarbeit, existenzielle Sorgen treiben die Geschäftsfrau aber nicht um. „Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft“, sagt sie kämpferisch und verweist darauf, ihr Angebot ziemlich frühzeitig passend zur Zeit erweitert zu haben. Kaffee, Kondensmilch und Kekse gehören schon lange zum Sortiment, das von den Unternehmen meist online oder telefonisch geordert wird, nun werden auch Masken, Hygieneartikel und Trennwände geliefert. Gut 125.000 FFP2- und medizinische Masken habe sie griffbereit, nennt sie eine konkrete Zahl, um die Dimension für ihr Unternehmen greifbar zu machen. „Wir haben kein Minus gemacht, weil wir das andere mitgemacht haben“, stellt Marion Möller fest.

Während andere lokale Händler sich neu mit dem Online-Verkauf beschäftigen, habe sie schon vor mehr als 20 Jahren einen Online-Shop eingeführt, allerdings nur für Gewerbetreibende. Die Öffnung für die private Kundschaft sei eine ziemlich große Investition, die sie derzeit nicht in Angriff nehmen will. „Leider Gottes, aber die Umstellung lohnt sich nicht“, sagt die Geschäftsfrau. Vor Corona seien 60 Prozent ihrer Büroartikel per Internet bestellt worden, jetzt liege der Anteil sogar bei 95 Prozent. Der „Rest“, zumeist für die Privatkunden, geht nun durchs Fenster raus.

Der Bedarf an Tintenpatronen hat deutlich zugelegt

Ob online Bestelltes per Paketdienst oder den eigenen Fahrer geliefert wird, werde je nach Bestellung individuell entschieden. Allerdings habe sich die Zahl der Lieferanschriften erhöht und auch die gestiegene Zahl an bestellten Tintenpatronen für Drucker spreche stark dafür, dass viele im Homeoffice säßen. In den Firmenbüros, das fügt sie hinzu, stünden hingegen eher Laserdrucker. Tinte, Toner und Papier sind die Standard-Produkte, aber auch Stühle und Tische würden geordert. „Wir kennen es von Behörden, dass gefragt wird, ob wir direkt nach Hause liefern“, erzählt die gelernte Großhandelskauffrau aus der Praxis in Pandemiezeiten. Eine Verwaltung hatte im vergangenen Jahr sogar einen größeren Posten Bürostühle bestellt, diesen aber zentral liefern lassen. Für Marion Möller ist sicher, dass die Stühle für die Heimbüros bestimmt waren.

Während die Firmen das Verbrauchsmaterial auch direkt zu ihren Mitarbeiten an die Wohnanschrift bringen lassen, haben Bestellungen von Unternehmen beim Mobiliar eher Seltenheitscharakter. Stattdessen investieren die Mitarbeiter selbst in ihren Arbeitsplatz zuhause – Marion Möller nennt sie „Selbstzahler“. Manch einer gönne sich einen vernünftigen Schreibtischstuhl, nachdem im vergangenen Jahr die Ausgaben für Urlaube und Freizeitvergnügungen deutlich geringer ausgefallen waren. „Da muss man ja im Moment auch länger drauf sitzen“, sagt die Fachhändlerin. Auch die Büromöbelhersteller hätten sich auf den Trend eingestellt. „Die haben jetzt gerade fürs Homeoffice neue Tische produziert“, berichtet sie – etwa mit geringer Breite und reduzierter Tiefe anstelle der büroüblichen Maße. Dazu kommen neue Designs bei den Oberflächen, die den Tisch gleich viel wohnlicher wirken lassen.

Probesitzen muss derzeit komplett entfallen

Mehr als bei Schreibtischen sollte bei Bürostühlen das Modell dem Gewicht und den Eigenheiten der eigenen Wirbelsäule angepasst werden. Deshalb plädiert Marion Möller in normalen Zeiten für ein Probesitzen. Das muss aber derzeit entfallen. „Wer sich zutraut, uns zu vertrauen, da habe ich auch kein Pro­blem, dass unser Fahrer den Stuhl dort hinbringt“, erklärt sie, bei Selbstabholern werde das Sitzmöbel auf der Rampe bereitgestellt.

„Du kannst nur kreativ sein“, sagt Marion Möller zu den Veränderungen, die Corona ihr, den Mitarbeitern und den Kunden abverlangt, und hofft auf ein baldiges Ende des Lockdowns. „Ich möchte auch gerne mal wieder einen Kunden hier im Laden haben“, sagt sie, auch wenn die Versorgung der Heim- und Firmenbüros trotzdem sichergestellt ist.